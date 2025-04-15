關稅戰嚴防大陸商品洗產地 卓榮泰：台灣不能成為破口

美國關稅戰開打，目前雖暫緩90天實施對等關稅，不過針對中國大陸仍課145%關稅，民進黨憂大陸產品趁機利用台灣「洗產地」。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢表示，絕對嚴厲取締，「台灣不能成為世界貿易的破口」。

民進黨立委王美惠今質詢卓榮泰，提及美國關稅議題，表示有些民代要求和大陸合作，反擊美國，是否可能？卓榮泰表示，自4月3日開始，全世界人民跟台灣一樣，都在等確定結果，美國政策一直在更新。賴清德總統五項策略很清楚，不會對美國課以報復性關稅，美國主導的力量跟台灣的方向相對相同，同個陣營共同合作、互相進步，穩定下來後，對國內外都好。

王美惠進一步關注大陸產品利用台灣洗產地的問題。卓榮泰表示，事前、事中、事後絕對嚴厲取締，台灣不能成為世界貿易的破口，若產生破口，對國內產業絕對壞。

卓榮泰也說，不僅是洗產地，還有大陸產品大量低價傾銷台灣。洗產地是破壞國家信譽，被歸類成中國系統，絕對不願意，低價傾銷對國內產業也是一大打擊。