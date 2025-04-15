美國對等關稅衝擊桃園1.9兆產值 議員促速公布輔導成效

桃園市議會今天安排經發局工作報告，多位議員關切美國@@@對等關稅@@@衝擊桃園產業的程度，局長張誠說明，對等關稅波及4900家產業約1.9兆元產值，保守估計影響30萬名勞工。

部分議員要求市府說明實際影響或已經受影響，甚至向政府要求紓困的業者數字，張誠表示因為川普政府對關稅比率，與哪些產業例如半導體是否加關稅等細節還不明確，需要再確認。

不過議員許家睿認為，市府不該再以美國政府關稅稅率不明確為藉口，他以多張圖表比較，指出中央都已經提出工業6大面向14項大措施、農業3大面向6大措施，做為出口供應鏈支持方案，而且都有具體的做法，像經濟部的支持方案，就包括保證中小微企業每家6000萬元外銷貸款優惠保證加碼，非中小企業1億元，還有其他措施都很具體，但是看不見桃園市政府的具體措施。

張誠答詢多位藍、綠、無黨籍議員強調，市府除了日前和竹竹苗首長宣布成立聯合應變平台等4項因應措施，也和中央提出的每一個因應措施對接，包括依據經濟部統計的前20大輸美產品，盤點哪些產品在桃園生產，結果包括前5大資通訊、電子零組件、汽車零組件、扣件、機械零件，前20大全部都有在桃園設廠，雖然美國關稅確切稅率還不明確，但市府已經透過座談、訪視等方式，了解業者的需求，並向中央反映盡快把相關紓困與輔導辦法、申請細節告訴地方

議員魏筠質詢對等關稅事件，是否離中國越遠越安全？張誠表示收集相關資訊，研判將來會有兩大經濟體系，台灣會處在兩大體系之間，他強調一定要支持企業的根留在台灣，也就是研發要留在台灣，而不是遠離中國。

屬於重要別說明影響程度，其中顯示卡、伺服器、網通產品佔比最高，且皆加徵 32% 關稅。

何晉滄指出，2024年台灣對美順差649億美元，工業產品輸美共1102億美金，主要出口前30大產品，包含：自行車、運動器材、家具、塑膠製品等。