我備妥對美談判方案 卓揆：嚴懲洗產地
「我方已準備好談判內容，隨時準備啟動，希望國人能有多點耐心等候結果。」行政院長卓榮泰15日受訪時表示，美方還有許多政策正在宣布，由副院長鄭麗君率領的談判團隊已經做好準備。藍委涂權吉詢問，我方是否擴大持有美債，作為關稅談判籌碼？卓榮泰表示，很多選項都有列在裡面。
盼給政府多點時間
卓榮泰15日前往立法院備詢，會前受訪時被問到，台灣和美國於12日已進行第一輪視訊談判，下一波談判進度為何？卓榮泰表示，針對這次美國關稅的新政策，世界貿易秩序正在重整，政府從一開始擬定的步驟就是穩定國內產業、備好談判的內容，隨時準備啟動。
「希望大家給政府多一點耐心、時間，一起努力來完成這個工作。」他強調，美方至今還在做不同政策的宣布，政府要有更多的時間來因應，備好所有談判的內容，但談判團隊都有做好準備。國民黨立委涂權吉則在質詢時問卓榮泰，此次談判是否涉及天然氣採購跟軍購？擴大美債是否會成為談判籌碼？
採購、美債都可談
卓榮泰回應說，現在談判態度是任何議題都可以談，但是基於國家最大利益以及產業維持國際競爭力等原則，包括採購、投資或任何合作案都可以談。他指出，我方持有美債也有相當大的數量，一定依照國際金融秩序以及財政能力規劃做進一步思考，卓榮泰強調，關稅、美債等都有包括，會等到談判時跟對方談。
民進黨立委王美惠則問說，百姓跟產業都恐慌，不知道未來關稅會多少？有部分民代要求與中國合作、跟美國車拚，有可能嗎？卓榮泰則表示，全世界人民跟我們一樣，都在等確定結果，但總統賴清德提出的5項策略很清楚，台灣不會對美國報復關稅，另外，針對美方關切洗產地議題，卓揆強調，事前、事中、事後絕對會嚴厲取締。
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