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關稅衝擊賴總統提「吃苦當吃補」 郭智輝引這首詩呼應

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／行政院提供
經濟部長郭智輝。圖／行政院提供

外界關切台灣能否避免美國課徵半導體關稅，對此，經濟部長郭智輝15日上午在立法院受訪表示，台灣跟美國產業鏈關係很好，會積極與美國商量，基於台美之間利益，會讓台灣在關稅上達到公平競爭的情況。

郭智輝15日陪同行政院長卓榮泰赴立法院繼續進行施政總質詢，會前受訪作上述表示。

媒體詢問是否預期半導體關稅加徵多少？郭智輝表示，經濟部當然會有模擬，會盡量跟美方溝通關稅，基於台美之間利益，替業者爭取公平、具有競爭力的數字，但數字多少要等待談出結果。

媒體詢問，針對關稅戰衝擊，是否也會如同賴總統提到的勉勵民眾「吃苦當吃補」。郭智輝則表示，台灣人不都是這樣，吃苦當吃補很正常，俗話說「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，大家都清楚，天底下沒有掉下來禮物，所以要共同努力、度過難關。

半導體 卓榮泰 台美 對等關稅 川普 賴清德 郭智輝 關稅

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