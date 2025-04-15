美國關稅反覆…880億元紓困延一周 盧秀燕替中央講話

美國總統川普宣布提高台灣關稅到32%，上周急轉彎，表示暫緩實施90天；行政院原預計14日公布880億元補助特別條例，13日院長卓榮泰宣布延後一周。台中市長盧秀燕今天替中央講話，表示川普反覆不定讓中央等待；台中是關稅重災區，對880億元的補助分配樂觀以待。

台中市府今天在議會專案報告美國對等關稅對產業影響，市府統計工具機、手工具、自行車、航太、金屬、光電面板產業6大產業對美出口總值約47.86億美元，受衝擊最嚴重，蘭花、地瓜加工品等農產品也會受到影響，稻米、豬肉則可能因談判開放美國農產品受到間接衝擊。

多名議員關心關稅問題，國民黨籍議員劉士州指出，雖然暫緩90天實施，但隨時可能有變數，老百姓人心惶惶；國民黨籍議員吳瓊華說，暫緩90天造成許多亂象，業者擔心880億元紓困看得到吃不到；民眾黨籍議員江和樹更批評，中央將880億元延後一周，讓地方無所適從。

盧秀燕表示，市府花很多時間整理產業狀況，專案小組上周每天開會，已精準掌握受衝擊的狀況，美方近期若進一步宣布新的內容，台中市有辦法因應，可以依據各產業受損的情形給予相對應的補助。

盧秀燕替中央緩頰，指出川普的確反覆不定，全世界都陷入紛亂，行政院也在等川普定案，才會延後公布880億元的詳細辦法；若按照原來的關稅方案，新竹到嘉義都受到嚴重衝擊，台中更是重災區，理應分到最多紓困預算，市府已經準備好，也對補助數字樂觀以待。