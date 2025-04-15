對美談判關稅 陳駿季：絕不犧牲農民權益當籌碼

美國關稅戰開打，各國與美方展開關稅談判。在野黨立委關注開放豬肉、牛肉對我農業衝擊，行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，他表示，農漁民是優先保護的對象。農業部長陳駿季也強調，「我們絕對不會犧牲了農民的權益，當作籌碼。」

國民黨立委涂權吉今質詢時，開頭先針對美國關稅議題質詢，問到開放美豬、美牛等是否為談判籌碼之一。卓榮泰表示，每個國家，不論是在工業或農業，都有屬於自己國家的敏感產業、敏感的產品，都會基於保護敏感產品，用國家的角度來思考，每個國家都是這樣子。

卓榮泰表示，我方在去年對美方輸出較多，造成逆差，美方會要求我方盡量平衡這個逆差，我方採行的方法會用大的投資、大的採購來平衡。至於較敏感的產品，基於雙方共同的利益，不分工業部門或是農業部門，會進行各個產業不同的評估。農漁民是優先保護的對象，委員放心，國人放心。

卓榮泰也說，要排除非關稅貿易障礙的品項非常複雜，但一定要有排除的依據。我方的依據就是，如果符合國際貿易秩序，也有國際標準，同時有科學的證據，那都是可以在談判桌上來談，但保護農漁民的權益優先，這還是我方基本態度。

涂權吉提到，大家擔心美國稻米零關稅，「白米炸彈客」楊儒門提出擔憂。卓榮泰表示，楊先生過去對台灣農業以及稻米、稻農的用心支持，他都肯定，他也看到了楊最近的文章，當天他就請農業部長陳駿季一定要設法去說明、溝通甚至詢問意見。

陳駿季表示，目前在貿易清單裡面的品項，因我方跟美國基本上是逆差，這部分會先跟美國積極的說明。針對一些國內必須去支持的，農業肩負了糧食安全的責任，針對委員提到的稻米、肉類、禽類的部分，這都是糧食安全必須要守住的部分，所以未來在處理此議題時，一定是要確保我方產業的競爭力，同時穩定我方產業的永續發展，更重要的是會保障農漁民的權益，處理後續的談判議題。

涂權吉問到，針對加徵關稅，對於豬肉、牛肉等是否還未召開座談？陳駿季說，現在跟業者座談是，針對美方提高關稅，本來是32%，後來是暫緩90天，用10%的情況之下，告訴農漁民由政府所提出的支持方案，同時也聽產業意見，滾動檢討支持方案。關稅談判的部分，目前所有的議題都在準備當中，並沒有說要把農業的議題，推到第一線去跟美方談，「我們絕對不會犧牲了農民的權益，當作籌碼。」

卓榮泰表示，整個談判團隊內容準備完備，不論是農業、工業，談判過程中爭取最大利益，雙方談判過程有進有退，基本原則一定要守住，在細節談判時，到了成熟時，一定要跟國人報告。

涂權吉提醒，豬肉產地標示不能退讓，因要保護豬農，他的選區有豬農說「當地的豬比人還多」，表示豬肉產業在地方非常重要。陳駿季表示，台灣豬肉自給率大概是80%到90%，且台灣的豬肉是用溫體屠宰的方式，所以請相信台灣豬肉，在國人的心中是第一優先選擇，過往的豬肉進口，他國都有，進口的噸數裡，其實都是不同國家在替換，但還是回歸一句，所有的豬肉、雞肉的部分，會以確保農民收益為前提，才去考量後續問題。

涂權吉表示，我方對美的服務貿易往來只有美方的統計數字，服務貿易涵蓋範圍廣，是否可以當作談判籌碼？他建議，美方不能只找他們有利的條件，我對美服務貿易逆差，應該做個統計數字，應可列入對美談判籌碼。

卓榮泰表示，服務產業項目廣又多，數字呈現不穩定，有時會有增加，這次關稅政策中沒有列入，因這不是穩定的狀態，財政部有類似的評估出現，因這次不列入談判過程。數字都有。