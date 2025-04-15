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擴大持有美債成關稅談判籌碼？卓榮泰：選項之一

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國關稅戰襲來，國民黨立委涂權吉今日質詢行政院長卓榮泰，問及我方是否擴大持有美債，作為關稅談判籌碼。卓揆坦言，內部有準備，很多選項都列在裡面。記者邱德祥／攝影
美國關稅戰襲來，國民黨立委涂權吉今日質詢行政院長卓榮泰，問及我方是否擴大持有美債，作為關稅談判籌碼。卓揆坦言，內部有準備，很多選項都列在裡面。記者邱德祥／攝影

美國關稅戰襲來，國民黨立委涂權吉今日質詢行政院長卓榮泰，問及我方是否擴大持有美債，作為關稅談判籌碼。卓揆坦言，內部有準備，很多選項都列在裡面。

執政黨立委建議，我方應透過加碼美債，作為與美國關稅談判的籌碼。中央銀行總裁楊金龍日前表示「建議很好」，他認為美國因應貿易逆差要發行公債融資，台灣買進美債會長期持有，不會買了又賣，對降低融資成本很有貢獻。

涂權吉今於立院質詢，表示11日我方談判代表是否已和美方進行視訊會議？卓榮泰表示，是的，很欣慰在第一輪的開始，在很優先的時間序上跟美方視訊會議，談到的部分日前有跟國人報告，關於對等關稅、非關稅貿易障礙以及出口管制等，這是啟動，未來會備妥全部資料，跟美方做下一波的談判，爭取最有利的時間。

涂權吉問及此次談判是否涉及天然氣採購跟軍購？卓榮泰表示，基於國際談判慣例跟雙方默契，雙方同意對於對等關稅、非關稅貿易障礙以及出口管制等多項議題交換意見。談判過程不能透露細節。

涂權吉也關心，美方可能要求加碼持有美債，也看到執政黨立委倡議擴大持有美債，此次談判是否包含央行成員？卓榮泰表示，事先諮詢的團隊都有 ，現在談判態度是任何議題都可以談，但是基於國家最大利益以及產業維持國際競爭力等原則，包括採購、投資或任何合作案都可以談。

卓榮泰說，我方持有美債也有相當大的數量，一定依照國際金融秩序以及財政能力規劃做進一步思考，至於美債部分是否有談到，內部有準備，很多選項都列在裡面，包括關稅稅率如何談判等，都有準備。實際進到談判桌上談的，到了那個時間點，才能跟對方來談。

卓榮泰 執政黨 對等關稅 川普 涂權吉 美債 軍購 關稅

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