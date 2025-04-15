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關稅談判90天倒數中 江啟臣出手領軍訪美
美國總統川普宣布暫緩對等關稅90天，各國紛紛採取應對策略。台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇日前發出邀請函，預計4月28日至5月2日赴美拜會國會。值得注意的是，立法院長江啟臣近期出手，將率朝野黨團赴美拜會國會議員，也讓此趟層級升高為立法院跨黨派訪美團。
王定宇日前在立法院廣發邀請函，預計4月28日至5月2日訪美，內容為「值此國際局勢變動之際，台美關係益顯重要，為促進台灣與美國國會議員及各界之有效交流，本會正在籌組代表團，計畫前往美國華府參訪」。由於邀請函通篇未提及美國對等關稅一事，也讓立法院議論紛紛。
本屆立法院台美國會議員聯誼會採取「藍綠雙會長制」，由民進黨王定宇、國民黨柯志恩擔任，立法院副院長江啟臣為榮譽會長。據了解，柯志恩、江啟臣第一時間都不知情，但藍營私下商討認為，此時國家正值關稅風暴，除了在野黨不能沒聲音外，也必須提高訪美層級才能觸及更關鍵人物，因此江啟臣決定出手，讓訪問團提高為立法院跨黨派層級，率團向美方國會議員表達台灣態度。
王定宇昨天晚間在臉書上公布目前訪美團參加名單，目前有17位立委，分別為民進黨的王定宇、沈伯洋、邱議瑩、郭昱晴、羅美玲、林楚茵、張雅琳、范雲；國民黨的江啟臣、翁曉玲、陳永康、許宇甄、盧縣一、呂玉玲、張嘉郡、羅廷瑋；以及民眾黨的張啓楷。
國民黨立委張嘉郡表示，會全力成為政府後盾，協助國家與產業度過難關。國會議員到美國訪問，將會確保台灣利益不會被犧牲，她身為農業縣立委，將會忠實反映地方基層心聲，希望這次協助國家度過難關、共創雙贏。
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