日星稱關稅是國難…台灣仍「美國萬歲」？郭正亮批綠營：被霸凌還喊爽

美國關稅政策延燒，日本首相石破茂日強力表示，美方的作法，可能擾亂全球經濟秩序；新加坡總理黃循財也向國民說明關稅衝擊，提醒民眾不能自滿或掉以輕心。對此，前立委郭正亮指出，正當日本、新加坡紛紛指出關稅政策是「國難當前」之際，賴清德總統還在提出「脫中入北」，實在是讓他相當擔心。

郭正亮昨（14日）在節目《亮話天下》中指出，賴清德提出「脫中入北」戰略，但現實是台灣在美國設立的企業僅約1000家，與此同時，分布在中國、越南、泰國等亞洲地區的台資企業卻多達近5萬家，當中中小企業占了相當大的比例。他直言，「大多數的老百姓都在這一邊，民進黨卻只看到那一邊」。

他並點出，日本的GDP是台灣的六倍，卻在面對24％關稅時由首相親自表態為「國難當前」；新加坡人均所得高達8.2萬美元，即便僅被課10％關稅，總理黃循財也主動出面向國人說明艱困情勢，反觀台灣卻還在進行政治操作。

郭正亮批評，台灣綠營內部充斥「美國萬歲」的聲音，不容許質疑。他痛批，「人家都說（關稅）是國難，民進黨卻不准別人講，整天說美國好棒棒，32％你是在爽什麼？被霸凌了還喊爽，丟臉至極」。

他強調，即便現在關稅降到10％，但只有90天，原先的32％也沒有被取消，台灣應該持續保持警戒態勢。

此外，郭正亮也提到，在藍白陣營主張應共同面對國難、停止罷免宣傳的同時，綠營卻仍強調「幸好跟美國站在同一邊，不是中國145％關稅的那邊」，持續進行罷免造勢活動，讓他感到極度不解。他批評民進黨的談判團隊缺乏真正「扮黑臉」的角色，從青鳥、黑熊到政府高層，全是唱白臉，「現在黨內即便有人有見解，也不敢講話」。

郭正亮也悲觀預測，行政院長卓榮泰日前喊出的「農漁三條紅線」，最後恐怕「一條都守不住」。最後他提醒，雖然中美都準備奉陪到底，但希望台灣不要走到「奉送到底」那一步。