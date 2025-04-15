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對等關稅下波衝擊藥價？邱泰源：癌症藥可能漲價會有因應

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
衛福部長邱泰源。記者許正宏／攝影
衛福部長邱泰源。記者許正宏／攝影

美國「@@@對等關稅@@@」政策下一波可能對藥品加徵關稅，外界擔憂將衝擊台灣健保用藥市場。衛福部邱泰源今天表示，若進口藥品漲價的話，健保署會依規定申請調價，不會影響藥物進口。他說，美國藥品特別是癌症藥品有可能漲價，衛福部會做最好準備。

美國總統川普最新「對等關稅」政策，並預告很快將對藥品加徵關稅，將衝擊台灣藥品市場。國內醫界擔憂製藥成本上漲導致售價提高，國內健保價格若太低，可能導致藥品退出台灣，健保署估計健保收載藥品有177項從美國進口，一年佔健保藥費支出10%。

邱泰源今天在立法院表示，雖然第一波關稅沒有涉及醫藥醫材，但關稅變來變去，還是擔心進口藥會有漲價的可能性，他指出，健保的藥品管理辦法34條寫得很清楚，若有漲價的話，經過成本分析後，健保署申請依此來調價，不會影響藥物進口。

外界同時擔憂，這177項藥品很多屬於治療癌症的新藥，邱泰源說，目前大概有10%的藥是由美國進口，衛福部特別關心癌症藥品的進口量絕對要符合國內使用，對於有可能漲價的也會做好準備，請國人安心，無論藥價調整因應或缺藥平台的靈活性，這兩個機制會維持國人用藥的充分跟安全。

對等關稅 川普 漲價 癌症 衛福部 邱泰源 關稅

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