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預期美國加徵半導體多少關稅？郭智輝：有模擬並爭取公平

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國關稅戰開打，美國總統川普宣布，再對半導體與藥品進口加徵關稅，已正式啟動調查，由美國商務部主導。對於究竟預期我國半導體會被加徵多少關稅，經濟部長郭智輝今在立法院受訪時，表示有些模擬，會盡量跟美方溝通，爭取公平且有競爭力的關稅。記者屈彥辰／攝影
美國關稅戰開打，美國總統川普宣布，再對半導體與藥品進口加徵關稅，已正式啟動調查，由美國商務部主導。對於究竟預期我國半導體會被加徵多少關稅，經濟部長郭智輝今在立法院受訪時，表示有些模擬，會盡量跟美方溝通，爭取公平且有競爭力的關稅。記者屈彥辰／攝影

美國關稅戰開打，美國總統川普宣布，再對半導體與藥品進口加徵關稅，已正式啟動調查，由美國商務部主導。對於究竟預期我國半導體會被加徵多少關稅，經濟部長郭智輝今在立法院受訪時，表示有些模擬，會盡量跟美方溝通，爭取公平且有競爭力的關稅。

川普祭出對等關稅政策，且再針對半導體加徵關稅。對此，郭智輝說，跟美國之間，整個產業鏈關係非常好，會繼續跟美國商量。基於台美之間，會讓台灣產業在關稅上，達到公平競爭。至於調查的部分，因我方跟美國在半導體之間的互補狀態，會持續關注。

關於預期針對半導體的關稅被加徵到多少，郭智輝說，加徵到多少，當然會有些模擬，我方在關稅部分，會盡量跟美方溝通，基於台美之間的利益，替業者爭取公平、有競爭力的關稅。至於是多少，這是談出來的結果，但台灣業者最關心的應該是有沒有公平競爭。

對於行政院日前提出的880億計畫尚未定案，是否因拜訪產業界有不同反應，郭智輝表示，微調的部分，是根據上周有四次跟業者座談，賴清德總統、行政院長卓榮泰等都有關心這些業者的反應，會根據業者的建議，做些微調。

針對輝達（NVIDIA）攜手台積電鴻海緯創、艾克爾（Amkor）等，在美國設廠生產AI超級電腦，郭智輝表示，整個計畫沒有看到詳細內容，不過對台灣廠商要到海外投資，經濟部都是站在協助立場，協助廠商向外拓展，也會在投審會上，給予關心。

至於對電腦、電通產品加徵關稅，川普說「無人能倖免」，郭智輝對此說，所有ICT產品等，我方確實跟美國的品牌商有非常完整的合作，相信對美國這些品牌發展世界通路，有相當好的幫助，相信美國應該可以了解。

半導體 台積電 台美 川普 緯創 輝達 郭智輝 關稅 鴻海

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