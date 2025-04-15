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台美關稅談判進度 卓揆：已備妥策略方案隨時準備啟動

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影

美國總統川普預告未來一周將宣布新的半導體關稅稅率，外界關注台美談判進度與因應。行政院長卓榮泰說，台美已有首次視訊會議的正式接觸，政府隨時準備啟動，帶著已備妥的策略方案向美方提出我方期待，希望能夠真正達到雙方貿易平衡，請國內人民給予多一點的耐心和時間。

立法院今天繼續邀請卓榮泰針對施政方案及施政報告列席，並備質詢。會前媒體問及我方如何因應川普將宣布新的半導體關稅稅率？目前我方與美方的談判進度？以及880億元產業補助方案延後，是否調整方向、何時出爐？

針對美國關稅新政策，卓榮泰認為，世界貿易秩序正在重整，政府從起初擬定步驟，就是穩定國內產業、備好談判內容以及隨時準備啟動。

他說，在穩定國內產業議題上，行政院已經率先提出880億元的產業支持方案，而美方仍在進行不同政策宣布，政府要有更多時間來做因應，備好所有談判內容，整個談判團隊都已經做好相同準備。

卓榮泰提到，過去台美也有了首次視訊會議的正式接觸，現在隨時準備啟動，帶著政府已經備妥的策略方案，向美方提出我方的期待，希望更能夠真正達到雙方的貿易平衡，也能有助我方產業安定，也希望國內人民給政府多一點的耐心和時間，一起努力完成這個工作。

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