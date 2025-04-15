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賴總統：推「台灣+美國」新布局

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統（前排右）昨天接見北科大校友代表表示，台灣與美國談判，會確保國家利益及保障產業發展。圖／總統府提供
賴清德總統（前排右）昨天接見北科大校友代表表示，台灣與美國談判，會確保國家利益及保障產業發展。圖／總統府提供

賴清德總統昨在總統府接見北科大三系所友會表示，台美第一階段談判順利，將在確保國家利益並推動產業發展的目標下對美談判，盼將這次關稅戰的挑戰化為台灣的機會，推動「台灣加一」，也就是「台灣加美國」的新布局。

賴總統表示，國際趨勢瞬息萬變，面對貿易戰和關稅戰等經濟風險，台灣要步步為營，才能化危機為轉機，並順勢讓台灣經濟脫胎換骨；對於美國政府公布的新關稅政策，政府很早就開始準備，行政院也公布八百八十億元措施，盼協助產業創新升級轉型。

「台灣已與美國展開談判，第一階段的談判過程順利，我們會持續在確保國家利益的前提，以及保障產業發展的目標下，與美國進行談判工作。」賴總統表示，他也希望利用此次挑戰，化為台灣的機會，推動台灣加一，也就是台灣加美國的新布局。

賴總統表示，他去年上任之後定位國家發展方向為立足台灣，布局全球，行銷全世界；政府積極改善台灣投資環境，鬆綁法律和減稅，解決改善水、電、土地、人力和人才等問題，並延長歡迎台商回台投資等方案。

為協助台灣企業布局全球，賴總統表示，政府積極與友盟國家簽訂投資保障協定，協助企業到友盟國家布局；也積極與友盟國家洽簽雙邊經貿備忘錄或協定，像是與美國洽簽台美廿一世紀貿易倡議，並分別與加拿大、澳洲、英國簽訂相關經貿合作倡議，就是希望台灣可以爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），透過多邊解決貿易障礙問題，讓台灣產品行銷全世界。

賴總統表示，去年台灣經濟成長率四・五九％，經濟發展帶動稅收增加，政府將稅收應用在投資經濟、強化國防力量，與強化社會投資。他表示，唯有透過教育改善生活，讓國家變好，經濟成長，當國家遇到疫情和地震等重大災情時，中央才有能力應變；或在面對美國關稅政策時，政府也才有辦法照顧受到影響的中小企業，並能用經濟建設照顧人民、強化國防，確保國家安全。

國防 川普 貿易倡議 賴清德 關稅

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