政院：880億支持方案特別條例草案調整中 尚未定案

因應美國關稅政策，行政院祭出新台幣880億元支持方案，預計17日行政院會將通過特別條例，再送立法院審議。政院人士說，特別條例條文內容還有些需要調整之處，目前並未完全定案。

行政院會日前通過「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提供20項措施，總計880億元協助方案，重點內容包含提供工業部門貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助，以及協助業者爭取海外訂單等；農業部門則提供農業貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系，以及擴大國內外行銷活動等。

卓榮泰日前表示，由於美方政策仍在變動，原訂14日公布補助時間與內容將延後一週；特別條例方面，行政院會17日通過後，會送到立法院通過後再編特別預算，財源來自3000億元歲計賸餘。

政院人士今天指出，行政院上午召開例行性政務會議，卓榮泰指示政委林明昕督導相關部會持續調整研議，希望能盡速在行政院會通過，更希望特別條例在立法院審議時能獲得朝野黨團支持，一起做產業堅實後盾。

政院人士表示，行政團隊會密切關注美國政策動態，面對美國關稅政策及其持續發展，行政團隊持續兩路並進，在積極推進與美方溝通談判同時，也提出對產業支持方案，並進行產業之旅、納入第一線業者建議，持續滾動式調整支持方案。