台美首輪談判順利 賴清德：將確保國家利益和產業發展

賴清德總統今天（14日）在總統府接見北科大三系所友會表示，台美已經就對等關稅展開談判，第一階段談判過程順利，將持續在確保國家利益並推動產業發展的目標下，對美談判，盼將這次關稅戰的挑戰化為台灣的機會，推動台灣加一，也就是台灣加美國的新布局。

賴總統上午接見社團法人國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會，肯定北科大校友透過產學合作與社會回饋，對台灣經濟發展的貢獻；來自三系所友會的校友，除了在企業經營、數位轉型、科技應用及金融管理等領域持續推動創新，更透過產學合作與社會回饋，展現高度的社會責任，提升台灣在全球市場的競爭力。

賴總統表示，台灣這些年走過疫情挑戰，經濟表現成績亮眼，而國際趨勢瞬息萬變，面對貿易戰和關稅戰等經濟風險，台灣要步步為營，才能化危機為轉機，並順勢讓台灣經濟脫胎換骨；對於美國政府公佈的新關稅政策，政府很早就開始準備，行政院也公布880億元措施，盼協助產業創新升級轉型。

賴總統表示，「台灣已與美國展開談判，第一階段的談判過程順利，我們會持續在確保國家利益的前提，以及保障產業發展的目標下，與美國進行談判工作。」他也希望利用此次挑戰，化為台灣的機會，推動台灣加一，也就是台灣加美國的新布局。

賴總統表示，他去年上任後定位國家發展方向為立足台灣，布局全球，行銷全世界；政府積極改善台灣投資環境，鬆綁法律和減稅，解決改善水、電、土地、人力和人才等問題，並延長歡迎台商回台投資等方案。

為了協助台灣企業布局全球，賴總統表示，政府積極與友盟國家簽訂投資保障協定，協助企業借到友盟國家布局；也積極與友盟國家洽簽雙邊經貿備忘錄或協定，像是與美國洽簽台美21世紀貿易倡議，並分別與加拿大、澳洲、英國簽訂相關經貿合作倡議，就是希望台灣可以爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），透過多邊解決貿易障礙問題，讓台灣產品行銷全世界。

賴總統表示，去年台灣經濟成長率達4.59%，經濟發展帶動稅收增加，政府將稅收應用在投資經濟、強化國防力量，與強化社會投資。