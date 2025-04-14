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美關稅衝擊產業 全球布局、多角化企業較不受影響

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
自行車暨健康科技工業研究發展中心董事長、台萬工業負責人白政忠（右）說，台灣自行車產業的主要出口市場以歐洲為主，多數廠商在歐洲設有組裝據點，具備分散市場與提升應變能力的優勢。圖／台中市政府提供
自行車暨健康科技工業研究發展中心董事長、台萬工業負責人白政忠（右）說，台灣自行車產業的主要出口市場以歐洲為主，多數廠商在歐洲設有組裝據點，具備分散市場與提升應變能力的優勢。圖／台中市政府提供

美方實施對等關稅政策，各界關心對台產業的衝擊。但對市場未侷限在美國，或及早全球布局的企業，受損則有限，像是自行車暨健康科技工業研究發展中心董事長、台萬工業負責人白政忠就說，台灣自行車產業的主要出口市場以歐洲為主，多數廠商在歐洲設有組裝據點，具備分散市場與提升應變能力的優勢。

美方關稅調整雖帶來挑戰，但對整體產業的實質衝擊相對有限，影響仍在可控範圍內。

江岱電機行江總經理也表示，公司專門生產及代理工業用傳動馬達產品，客戶遍及全台及五大洲，台塑、台化都是他的客戶，由於歐盟等國將馬達能校標準提高，客戶紛紛掀起換機潮，此次關稅尚無太大影響。

旭東機械莊總經理說，他們除了在自行車產業站穩腳步，專研智慧自動化精密機械設備，也已多角化切入半導體、航太與生技領域。因應美國暫緩對等關稅90天，現正密集趕工出貨中，未來營運狀況是否受影響，仍待觀察。

白政忠說，台萬本身就曾3度赴美設廠，又3度撤出市場，體驗過從生產成本壓力、當地消費者權益保護法規，到營運管理與人力招募挑戰，無一不大幅拉高設廠門檻的經歷。而台灣自行車產業早已長期承受全球供應鏈重組與區域經貿變動所帶來的壓力。近年來部分業者陸續將產能移轉至越南、馬來西亞等地，此次政策變動，突顯企業必須及早因應風險。

他說，除了企業應妥善規畫產能配置、出口市場與通路建構，以提升營運彈性與市場應變能力。建議政府現階段可強化稅務減免、拓銷參展補助等支持措施，並向中央反映業界對電價、租稅優惠與貸款寬限期延長等實質政策工具的需求，協助產業穩定發展並提升信心。

台中市經發局長張峯源說，市府已啟動「專案緊急因應小組」盤點工具機、手工具、自行車等台中市重點出口產業受影響情形，將彙整業界回饋作為後續向中央爭取資源、提出政策建議的基礎。市長盧秀燕也提出六大應對策略，包括：一周內完成受影響產業的調查、呼籲公股行庫勿抽銀根、促請立法院儘速通過880億元特別預算、研擬勞工支持措施、協助廠商分散市場、以及提供拓銷參展補助等，期盼透過系統性支援助業者穩健應對。

川普 關稅

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