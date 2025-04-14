傳產中小企業憂心880億「看到吃不到？」賴建信：沒這個問題

因應美國對等關稅措施，行政院預計編列880億元特別預算案。立法院經濟委員會今到台中舉行「研商美國提高關稅對中部產業影響評估及中央地方支持方案會議」，與中部廠商會談，有傳產中小企業擔憂紓困880億「看到吃不到」，也擔心關稅衝擊下，導致工具機斷鏈。經濟部次長賴建信承諾，「沒有看得到吃不到問題」，會進一步研擬紓困落實措施，儘速具體公告。

機械公會代表指出，政府提出金融支持紓困， 但應該要跟現在本身公司信貸脫鉤，不然是「看得到吃不到」，因有的廠商沒有抵押品、或又有原有貸款，紓困方案是否還能適用？政府要有清楚指引。

台中市太平產業園區廠商協進會創會理事長郭璦玫表示，關稅戰不只影響美國市場，而是全球，國內工具機供應鏈已有80年基礎，去年底有很多供應廠商不做了，供應鏈出現斷鏈，如果美國關稅再談不攏，台灣可能出現停滯型的通貨膨脹，導致經濟蕭條。

郭璦玫說，美國關稅調漲雖然暫緩90天，但這90天內百工百業都要出貨，近期美國海運已調漲，儘管漲價還是要出貨，因為屆時不知關稅如何影響更大，要求海運出貨一定要暢通，海運、航運價格與數量都要平穩，原物料也要穩定，不然貨出不去，如果物價又亂，企業更不好經營。

台灣工具機暨零組件工業同業公會常務監事林松益說，台灣工具機主要競爭國家是日本與韓國，現在輸出美國，日韓是零關稅，台灣是4.4%，但美國關稅調漲後，台灣32%，日本24%，韓國25%，關稅差距拉大，工具機競爭力又萎縮，加上匯率貶值，雙重壓力，對台灣的產業發展是岌岌可危，希望政府要加強補助工具機業者，並非只注重半導體，並加大國外展補助，尤其是東南亞市場，政府的獎勵投資也要擴大，把外匯與貿易製造的機會留在台灣。

國民黨立委楊瓊瓔表示，台中製造機械業、傳產主力，現最擔心包括紓困880億「看到吃不到」，以及對美談判狀況不明，政府應注意公司信貸脫鉤、審查補助機制等，以專案小組方式儘速落實紓困。

立法院副院長江啟臣說，隨著川普時代再度回歸強勢談判風格，關稅成為美國政府的重要武器，「關稅是武器、交易是目的、談判是過程」，面對新的90天談判期，我方必須高度重視並全面因應。在90天寬限期內完成全年出貨量，相關單位應確保航運穩定，滿足廠商出貨需求。

江啟臣提到，「製造業是就業的根本」，中部製造業產值高達5兆4千億，不可過度偏重半導體產業，必須確保製造業持續穩定發展。針對現有880億紓困資源，需保有彈性，採滾動式調整與檢討，以因應瞬息萬變的局勢。紓困以救急為主，速度要快，更不能讓廠商「看得到、吃不到」，應設立單一窗口，統整各部會資源，降低廠商成本及不確定性。

民進黨立委何欣純說，台灣有很多中小微型企業，因競爭力與成本關係，許多原物料來自中國，但是比例多少才不會被認為是「洗產地」，門檻需明確規範，相信為了出口順利，廠商都會遵守政策。

賴建信承諾，對中小企業來說，紓困沒有看得到吃不到問題，企業現有不確定感，這也是為何原本紓困具體措施是今天要公告，後來延緩，就是因為行政院希望更周到傾聽，例如紓困申請是用附註說明方式、或用美國海關稅損證明等，都會來討論。

賴建信指出，包括90天談判變出貨期、如何減少廠商成本以及對外要談判整合意見等，行政院都有注意到，關稅議題是震盪也是轉型機會，會推動以產業聯盟、以大帶小的策略，來和台灣企業輔導合作。

經濟部指出，880億紓困中，有4410億元是支援產業措施，包括外銷貸款60億（提供外銷貸款與信用保證）、 中小微企業50億（週轉及設備貸款， 搭配利息補貼與信用保證）、 補助研發轉型200億元（鼓勵企業技術升級、布局多元市場）、爭取海外訂單100億元（補助企業海外設立據點或代理商，協助拓展國際市場）。

經濟部並向產業表示，設備採購補助上，國產設備優於考慮，對中小企業的紓困，也會在審核上較為優先。