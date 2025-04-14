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面對關稅戰 總統：國家利益前提下保障產業發展 持續與美談判

中央社／ 台北14日電
總統賴清德（圖）14日接見「社團法人國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會」，賴總統在會中致詞時提到面臨貿易戰、關稅戰等經濟風險，台灣必須步步為營才能化危機為轉機。 中央社
總統賴清德（圖）14日接見「社團法人國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會」，賴總統在會中致詞時提到面臨貿易戰、關稅戰等經濟風險，台灣必須步步為營才能化危機為轉機。 中央社

總統賴清德今天說，面對貿易戰、關稅戰等經濟風險，必須步步為營，才能化危機為轉機，並順勢讓台灣經濟脫胎換骨；台灣政府已與美國政府展開談判，第一階段談判過程順利，會持續在國家利益的前提下，保障產業的發展目標，持續與美國進行談判工作。

賴總統上午在總統府接見社團法人國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等3系所友會。

總統說，台灣走過疫情挑戰，經濟表現成績亮眼，國際趨勢瞬息萬變，面對貿易戰、關稅戰等經濟風險，必須步步為營，才能化危機為轉機，並順勢讓台灣經濟脫胎換骨。

他說，對於美國政府公布新的關稅政策，政府很早就開始準備，行政院長卓榮泰率團隊公布9大面向、20項措施，預計投入新台幣880億元經費，針對產業不同影響與特殊性，給予支持、協助、創新、升級轉型。

賴總統表示，台灣政府已與美國政府展開談判，第一階段談判過程順利，會持續在國家利益的前提下，保障產業的發展目標，持續與美國進行談判工作；希望利用這次挑戰，再次化為台灣機會，政府要推動台灣加一，也就是台灣加美國的新布局。

他說，上任後將國家產業發展方向定位為「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，為了讓企業立足台灣，積極改善台灣投資環境，包括鬆綁法律、節稅、改善水、電、土地、人力、人才種種問題。

賴總統說，政府投資台灣三大方案，要讓企業在台灣生根茁壯；協助台灣企業布局全球，積極與友盟國家簽訂投資保障協定，透過多邊解決貿易障礙問題，讓台灣產品行銷全世界。

賴總統說，去年台灣經濟成長率是亞洲四小龍第一名；經濟成長反映在各面向，包括台股成長、演唱會蓬勃發展，他留意到新聞報導，周杰倫演唱會14萬張票在3到5分鐘內就銷售一空。

賴總統說明，政府把稅收用於投資經濟發展，包括持續改善投資環境、協助高科技產業及中小微型企業，強化對社會的投資，包括0到6歲國家一起養、高中職免學費。

他說，也要強化國防力量，地緣政治變化，台灣要靠實力求得和平，和平無價，戰爭沒有贏家，但和平不能夠有幻想，對和平要有理想，但要靠實力來獲得，政府一方面強化國防力量，也透過強化國防力量的過程發展國防工業。

總統強調，中央有足夠財政能力，才有辦法應變疫情、震災，這次美國關稅議題，必須再拿出880億元照顧受影響企業，給中央足夠力量才有辦法照顧人民、推動經濟建設，危急時才有能力應變，強化國家國防力量，確保國家安全。

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