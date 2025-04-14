美將開徵半導體關稅 醫師：川普打臉自己急找台階下

美國暫時豁免手機、電腦等相關產品關稅，醫師沈政男今天表示，這是川普向現實妥協，但又必須護著面子，自找台階下的說法。但行政院長卓榮泰強調脫離中國，又將雞蛋全放在美國籃子，川普關稅一鬧，台灣經濟又將面臨失衡。

審正難說，美國最近豁免手機、電腦等產品，只要是針對中國，中國是美國這類產品最大進口國，對中國關稅暴增到一四五趴不可行，於是自我打臉，把手機與筆電這類中國輸美重要產品豁免，以免衝擊美國物價，造成經濟衰退。

川普又說，過一、兩個月會徵收半導體關稅，上述豁免只是暫時。沈政男說，這也是自己找台階下的說法而已，即使徵收半導體關稅，也不會太高，因為開徵關稅理由是國家安全，這就不是川普關稅，調整理由不是巨額貿易逆差，也不可能調得太高。

美國經濟無法承受川普高關稅，川普必須向現實妥協，又必須顧及顏面與威信，於是會有好多作態的表現。他認為，未來重點在川普對中關稅如何調整，大方向底定，其他各國關稅才會跟著底定。

卓榮泰昨天在大罷免說明會強調，五大對策之一是脫離中國，如果這是民進黨對波川普關稅鬧劇的啟示，那就是完全沒有得到啟示。上周台灣才因33趴關稅睡不著，現在又鬆了一口氣，顯然完全相信川普的話，雞蛋全放在美國那邊。

台灣比較穩健的做法，是從民進黨親美天平，往中國拉回一部分。要拉多少，必須有數據與證據，但，就是不能繼續把雞蛋都放在美國籃子裡。

民調顯示，民眾對賴清德與卓榮泰因應川普關稅作法，毀譽各半，明顯低於平均執政滿意度，代表大家仍有更高期待。

藍白必須針對卓榮泰提出的五大對策，說出一個更能讓台灣民眾信任與放心的方案。關稅這一局，國民黨若能得分，大罷免就會沒事，對藍白來說，也是展現執政能力的好時機。