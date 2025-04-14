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與美談判算勝利？邱毅批賴清德「愚昧無知」：台灣已登川普賊船

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統表示與美國協商關稅「過程順利」。 聯合報系資料照
賴清德總統表示與美國協商關稅「過程順利」。 聯合報系資料照

美國總統川普祭出對等關稅政策，針對台灣產品徵收32％關稅，雖然已宣布暫緩90天上路，但市場的不安情緒仍未平息。對此，總統賴清德表示，台灣被列為首波談判名單，已於美國時間4月11日與美方展開視訊協商，並稱「過程順利」。不過，前立委邱毅卻痛批賴清德過於天真，警告台灣恐已誤登「川普賊船」，真正的危機才剛開始。

邱毅昨（13日）在臉書發文直言，賴清德將台美貿易談判視為重大外交成果，是一種「愚昧無知」，實際上是在把台灣人民推向危險。他指出，川普的關稅政策並非出於貿易公平考量，而是一種「以關稅為武器的強制收編手段」。

他以越南為例指出，川普任內曾對越南商品課徵高達46％的懲罰性關稅，迫使越南總理連夜召開緊急會議，並主動提出降低本國關稅，希望換取美國的讓步。未料最終發現，川普政府根本無意追求自由貿易，而是在談判中層層施壓，要求對方作出各種重大讓步。

邱毅引述當時川普團隊核心成員米倫提出的五項條件，包括：不得報復美國、需大量採購美國產品、配合將工廠遷回美國、繳納補償性費用，以及增加購買美國軍備。他指出，川普後來的說法更直白，就是「把賺到的貿易順差錢交出來」，顯示其政策本質是「明目張膽的經濟掠奪」。

邱毅警告，台灣未來恐將步上越南後塵，即使獲准談判，也僅是被納入「重編供應鏈」的對象之一。他強調，「若台灣要守住產業自主與談判空間，就不能對川普風格的貿易戰掉以輕心」。

台美關係 川普 賴清德 邱毅 關稅

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