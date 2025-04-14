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川普關稅政策搖擺…美官員點名半導體一句話 學者：台灣戰略警訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國前總統川普否認外界流傳的「關稅豁免」說法。他強調，美國海關及邊境保護局針對電腦、智慧手機與半導體裝置的公告，從未宣布豁免，相關產品仍須適用現行20％關稅，直指「關稅豁免」是「假新聞」。川普表示，沒有任何國家能逃避對美國不公平貿易逆差與非關稅壁壘的責任，並點名「尤其是中國」。

對此，旅美學者翁履中今（14）日在臉書發文指出，美方對半導體產品的政策不到48小時內「急轉彎」，導致科技業者與投資人陷入混亂。他指出，美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）表示，日前白宮宣布的豁免僅為「過渡性安排」，未來實質性關稅措施仍將依《貿易擴展法》第232條，半導體、手機與筆記型電腦等產品的關稅將「一至兩個月後實施」，即便當下暫停，遲早還是要回來。

翁履中認為，這樣的政策搖擺，不只反映出川普團隊內部路線分歧，也顯示「鷹派官員再度主導政策走向」。值得注意的是，盧特尼克公開點名「幾乎所有半導體都是在台灣生產，然後在中國完成加工」，翁履中直言：「這樣的言論無疑對台灣是一項戰略警訊。」

他進一步分析，美方此舉代表已不再只針對中國，而是意圖「重構整個科技供應鏈」，甚至連台灣也被納入「需重新在地化」的範疇。未來美國可能推動更多戰略產品「回流美國」，包含半導體、藥品等關鍵產業，「這些產業關稅將是不容討價還價的」，反映川普政府正啟動更具侵略性的經濟民族主義政策。

翁履中最後強調：「台灣半導體若想根留本土，勢必面對更大的地緣政治壓力與產業政策挑戰。這場看似貿易政策調整的背後，是美中競爭、供應鏈主導權與地緣戰略的全方位博弈，未來幾個月市場與盟友都須繃緊神經」。

公平貿易 半導體 川普 關稅

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川普關稅政策搖擺…美官員點名半導體一句話 學者：台灣戰略警訊

美國前總統川普近日否認外界流傳的「關稅豁免」說法。他強調，美國海關及邊境保護局針對電腦、智慧手機與半導體裝置的公告，從未宣布豁免，相關產品仍須適用現行20％關稅，並嚴正駁斥「假新聞」傳言。川普表示，沒有任何國家能逃避對美國不公平貿易逆差與非關稅壁壘的責任，並點名「尤其是中國」。

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