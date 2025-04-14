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卓揆政策宣講 再提脫中

聯合報／ 記者唐筱恬王千豪徐白櫻潘奕言／連線報導
民進黨「人民是頭家」政策宣講，昨天下午在台北舉行壓軸場。記者林俊良／攝影
民進黨「人民是頭家」政策宣講，昨天下午在台北舉行壓軸場。記者林俊良／攝影

美國總統川普對等關稅延後九十天實施，另外美國海關與邊境保護局十一日又公告，豁免智慧手機、筆記型電腦、記憶體晶片等產品進口稅率。行政院長卓榮泰昨在民進黨「人民是頭家」政策宣講時表示，「這對台灣來說又是一劑強心針」，政府有信心化解危機。

卓榮泰強調，民進黨會在賴清德總統第一個任期當中，延續過去前總統蔡英文正確路線，「投資台灣、走向南向、走向美國、走向歐洲、脫離中國」，除了看到台商一直從中國回到台灣，而台灣這幾年對歐洲國家出口成長增加了五成，對中國依賴也愈來愈低，將脫離中國、不再依賴中國。

卓榮泰昨在宣講時還透露，四月十一日晚上，我方代表團已經帶著基本策略，與美國代表團進行第一次視訊會議，正式談判已經啟動，雙方對非關稅貿易障礙、出口管制等多項議題充分交換意見，有助於雙方溝通繼續推進。

對於川普將於美東十四日說明半導體關稅議題的最新進展，政院人士昨天表示，行政團隊密切關注政策動態並循兩軸線推進，一方面積極推進與美方溝通談判，另外也提出產業支持方案，納業者建議滾動調整。

卓榮泰昨在高雄也表示，五月一日報稅將給大家延後一個月，另外八百八十億元補助方案，若產業有需要，力道還會再加大，政院也會盡快送出特別條例與特別預算。

卓與鋼鐵、螺絲、遊艇及石化等產業代表座談時表示，美方很在意洗產地問題，「ＭＩＴ就是ＭＩＴ，台灣一定要嚴守這道防線，不能成為破口」，政府會在事前加強防範、事中嚴查、事後嚴懲，未來會大力啟動反傾銷調查。

卓榮泰接受電視節目「雅琴看世界」專訪的內容昨晚播出。卓榮泰表示，台灣如果成為洗產地或違規轉運的破口，世界會懷疑台灣守衛和嚴防經濟安全的責任，屆時台灣將失去產業供應鏈的重要角色，因此政府祭出三道防線因應。

主持人張雅琴詢問卓榮泰說，第一時間得知美國對台祭出百分之三十二關稅時的反應，卓說，「昏倒再站起來」，百分之卅二是政府推估範圍的極高值，那天凌晨大家還在驚嚇當中，互相通電話後，他向賴清德總統報告說記者會要延一天。

半導體 卓榮泰 反傾銷 川普 蔡英文 賴清德 關稅

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