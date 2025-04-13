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與美國後續談判 卓榮泰：希望用雙邊貿易精神談

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰赴屏東與毛豆外銷出口業者座談，希望了解業者實際需求及受美國關稅變化實際衝擊影響。記者潘奕言／攝影
行政院長卓榮泰赴屏東與毛豆外銷出口業者座談，希望了解業者實際需求及受美國關稅變化實際衝擊影響。記者潘奕言／攝影

因應美國總統川普關稅政策，行政院長卓榮泰昨天晚上接受電視專訪表示，行政院提出的880億元支持方案，「既非上限也是上限」，財源就是今年3000多億元的歲計賸餘。另外卓提到，台美雙方後續談判，希望用BTA（雙邊貿易協定）精神來談。

行政院提出新台幣880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，卓揆今天晚間指出，880億元既非上限也是上限，如果損害達不到那樣程度，不會因為有880億元，就一定要把它用完，還是會樽節使用。

卓榮泰表示，行政院預計週四送出特別條例，立法院通過後，就會編列特別預算。特別預算有兩個財源，一個是歲計賸餘，另一個就舉債，今年中央政府有3000多億元歲計賸餘，是比較合理的使用方式。

對於台美雙邊後續談判規劃？卓榮泰表示，現在美國採用對等關稅，我們希望像美墨加協定（USMCA）一樣，彼此之間可以有零關稅，但比例非常低，希望以BTA（雙邊貿易協定）精神來談。

賴清德總統日前提出「以零關稅談起」，引發農民疑慮。卓榮泰強調，賴總統提出用零關稅談起，那是雙方談判的一種態度，態度拿出來之後，內容再來談。我們除了爭取國家利益之外，對農漁民的保護，「總統跟政府都不會放掉的」，即使未來有一點點的改變，政府也會有協助農漁民的支持方案，協助他們多元開發市場與產業升級。

卓榮泰 川普 關稅

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