川普將對半導體關稅給出答案 政院：兩套策略應變

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

美國總統川普將對半導體關稅給出答案，政院人士昨（13）日表示，會密切關注美方政策動態，並從兩方面著手，第一是持續與美國談判，第二是落實產業支持方案，滾動檢討相關政策。

行政院會日前已通過因應美國關稅出口供應鏈支持方案，規劃以880億元預算，提供20項措施協助農工部門，方案經費預計以特別預算支應，並須先擬定特別條例，最快會在本周行政院會通過。

美國政府日前宣布將將智慧手機、電腦和其他電子產品免除於對等關稅之外，川普則預告，針對半導體關稅方案，預計美東時間14日會給出答案。

美國關稅政策變化迅速，行政院高度關注並嚴陣以待。

政院人士表示，近期府院高層陸續展開座談，傾聽產業界心聲，此外也已透過視訊方式與美方有過談判，接下來將持續關注美方政策，對外持續談判，對內則滾動檢討產業協助方案，幫助產業度過難關。

行政院經貿談判辦公室昨日表示，美國在4月2日發布對各國課徵「對等關稅」，也公布對藥品、半導體、木材、特定關鍵礦物及能源相關產品排除適用對等關稅。

4月11日美國海關將ICT（電子相關產品）納入豁免項目，排除對等關稅適用，並追溯自4月5日起生效。

川普 關稅

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