外界憂台積電出走 卓揆：維持在台生產、設廠不會改變

行政院長卓榮泰接受《雅琴看世界》節目專訪，談到外界認為台積電（2330）宣布在美繼續投資千億，恐會讓台灣失去半導體的關鍵領先地位。對此，卓榮泰強調，台積電將會繼續維持在台灣的生產、不會改變在世界領先關鍵技術的這個地位，且台積電在台灣繼續的以後的設廠的計畫也不會改變。

卓榮泰表示，台積電去美國投資設廠是民間公司要布局全球的一個計畫，政府是樂見，但是政府也不能主導。他強調，政府有嚴格的投審機制，台積電赴美就必須要經過投審機制，就像是前面的650億元投資已經經過投審機制，但未來的一千億元投資還沒來、但未來當然要經過投審機制，在審查時，也會在國家安全許可的範圍內，「我們也一直要求說一定要保持台積電高科技在全世界領先的關鍵技術地位，這個絕對不能破壞」。

川普力求在美製造，也要求台積電將先進製程或研發中心移往美國。卓榮泰坦言，美方當然是希望台積電赴美投資先進製程，但先進製程的廠不是隨便落在哪裡就可以的，因為包括他整個的垂直供應鏈、工作環境等等都要一段的時間的準備，而且設廠也要一段時間。

他說，台積電現在也唯有就是在新竹跟高雄有兩奈米的生產機制在這樣擴展，如果要到國外那都要經過很漫長的一段設廠的時間，所以在這個時段裡面，我們認為台積電繼續維持在台灣的生產、不會改變在世界領先關鍵技術的這個地位，而且在台灣繼續的以後的設廠的計畫也不會改變，所以這兩個對我們來講大家是可以比較安心一點。