因應美關稅安定就業措施 勞動部跨縣市基層工會訪視

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
勞動部長洪申翰向台中直轄市總工會說明勞動部安定就業四大措施。圖／勞動部提供
勞動部長洪申翰向台中直轄市總工會說明勞動部安定就業四大措施。圖／勞動部提供

美國關稅政策實施，陸續有媒體報導許多企業可能以減班休息或裁員、解僱，來因應衝擊，勞動部除了在政策實施前，積極聯繫工會團體，了解勞工面對的問題。勞動部長洪申翰在週末連續兩天，展開基層工會系列訪視座談，與可能受衝擊的產業之企業工會第一線面對面交流，並說明勞動部「安定就業」四大措施、相關勞動法令。

勞動部長洪申翰強調，勞動部不會被動等待問題發生，將以積極、主動為原則，建立直接與縣市工會聯繫管道，全力守護勞工福祉。勞動部表示，洪申翰部長率領勞動部行政團隊數名一級主管，於昨（12）日南下台中及彰化，拜訪臺中直轄市總工會、彰化縣產業總工會，於今（13）日前往桃園市、新北市，拜訪桃園市總工會及新北市產業總工會，親自向工會及代表們說明勞動部預為擬妥之「安定就業」政策及措施，說明完畢後，洪申翰部長也與石化、機械、汽車、橡膠、化學、電線電纜、電路板及紡織業等受影響產業近70名企業工會代表面對面交流，傾聽第一線基層勞工的心聲。

勞動部說明，雖目前為美國關稅政策仍具有高度不確定性，相關的衝擊至今仍不明朗，但勞動部強調，企業經營與面對衝擊，必須遵守勞動法令，勞動部不會被動等待問題發生，會透過與各縣市及各產業類別的工會建立直接聯繫溝通管道，主動並積極了解可能受衝擊的企業經營現況，避免有企業違法損害勞工工作權益的狀況發生。

勞動部表示，本週六、日訪視基層工會座談會共計四場，每一場都進行將近兩小時，與會的工會理事長及幹部們皆踴躍發言，洪申翰部長除了表達感謝，也提到未來工會有需要，或所屬的企業、產業有任何狀況，都可跟勞動部反應，勞動部會和工會及勞工一起面對問題與挑戰，全力保障勞工權益。

勞動部 川普 洪申翰 關稅

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