美對等關稅衝擊未明朗 洪申翰：不會被動等問題發生

因應美國對等關稅措施，陸續傳出許多企業可能以減班休息或裁員、解僱以來因應衝擊。勞動部長洪申翰展開基層工會系列訪視座談，與可能受衝擊的產業的企業工會第一線面對面交流，並說明勞動部「安定就業」四大措施、相關勞動法令。洪申翰強調，勞動部不會被動等待問題發生，建立直接與縣市工會聯繫管道，全力守護勞工福祉。

洪申翰昨起與勞動部行政團隊數名一級主管南下台中及彰化，拜訪台中直轄市總工會、彰化縣產業總工會，於今日前往桃園市、新北市，拜訪桃園市總工會及新北市產業總工會，親自向工會及代表們說明勞動部預為擬妥的「安定就業」政策及措施。

此外，也與石化、機械、汽車、橡膠、化學、電線電纜、電路板及紡織業等受影響產業近70名企業工會代表面對面交流，傾聽第一線基層勞工的心聲。

勞動部表示，雖目前為美國關稅政策仍具有高度不確定性，相關的衝擊至今仍不明朗，但企業經營與面對衝擊，必須遵守勞動法令，勞動部會透過與各縣市及各產業類別的工會建立直接聯繫溝通管道，主動並積極了解可能受衝擊的企業經營現況，避免有企業違法損害勞工工作權益的狀況發生。

洪申翰今晚間再次強調，勞動部不會被動等待問題發生，會透過與各縣市及各產業類別的工會，建立直接聯繫溝通管道，主動並積極了解可能受衝擊的企業經營現況，避免有企業違法損害勞工工作權益的狀況發生。