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3行業放無薪假有補貼 洪申翰：正與經濟部討論放寬
美國宣布對等關稅震撼各國，恐使出口導向企業要求員工放無薪假（減班休息）減少虧損。新北產業總工會提4項訴求，包括擴大僱用安定措施範圍、延長失業救濟補助期限、以工代賑及建立勞動部與產總溝通管道。勞動部長洪申翰今在會中承諾建立窗口，並滾動調整僱用安定措施行業，他透露正與經濟部討論中。
新北產業總工會理事長洪清福說，新北產總成員全部都是企業工會，沒有職業工會，最能直接表達勞工訴求，因應美國對等關稅，工會提出4項建議，包含放寬僱用安定措施，適用類別滾動調整、建立勞動部與產總溝通窗口、擴大短期就業以工代賑，延長現行6個月失業救濟補助期限。
此外，洪清福也擔心，勞動部提出的因應措施，是針對有勞健保的勞工，有勞保、就業保險才有失業救濟，但遇到雇主沒有為約雇、點工辦勞健保怎麼辦？他預估這類有幾十萬人，希望勞動部思考因應策略。
南亞科技工會提出，公司是以出口導向為主，擔憂公司以關稅為由，一方面裁員，卻又增聘移工，導致本國勞工失業。
洪申翰坦言，美國對等關稅最終結果如何還不可知，但要做最壞打算，近期陸續與各地工會交流，了解產業受影響情況，同時勞動部針對3種行業，包括橡膠、機械及其他運輸及零件製造業，提供僱用安定措施，補貼減班休息的勞⼯薪資差額，最長達12個月，且減班休息期間參訓，核發訓練津貼一小時190元。
洪申翰說，目前僱用安定措施僅限3種行業，現正與經濟部討論是否納入其他行業與啟用時機，同時也會與地方政府一同建立應變機制。針對延長失業救濟補助、以工代賑，洪表示會視美國對等關稅情況，做綜合性的思考。至於企業恐發生藉關稅風波裁員、卻增聘移工，洪承諾會拿回部裡研商，不樂見企業一手進移工，卻另一手裁員。
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