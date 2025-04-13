高雄產業界盼取消夏季電價 柯志恩：建議納入特別預算

行政院長卓榮泰今天率團隊南下高雄與產業界對話，產業界代表憂心關稅衝擊，希望暫緩或取消夏季電價，經濟部長郭智輝回應需要立法院支持2千億元台電撥補預算。柯志恩認為，朝野此時進行能源政策辯論，無法及時面對廠商迫在眉睫的需求，建議卓榮泰以專案方式，納入行政院將提出的特別預算方案中，來向立法院報告。

國民黨立委邱志恩與多位民進黨立委參與因應美國關稅衝擊的產業座談，她表示，很高興半導體產品、智慧型手機、筆電、資訊處理器等20多項，占六、七成出口產品暫緩課稅，大家可稍微喘一口氣，但很多扣件螺絲、金屬工業等產業沒在豁免名單內，未來880億元的分配調整值得關切。

針對未來的關稅談判，柯志恩認為，美國進口的食品飲料，平均從價稅率約為9.5%，另從美國進口的食用植物、水果等，從價稅率也從20%至26%，政府採零關稅方向與美國政府協商談判，恐怕會對國內的農業與食品產業造成很大衝擊。

此外，基改產品、美豬牛等，美方認為是「非必要的貿易障礙」。柯志恩認為，營養午餐能否使用基改產品，一定會有很多討論；在與美方談判的過程，政府一定要有基本態度，避免國內產業遭受太大衝擊。

柯志恩強調，過去3年，經濟部每年都對台電撥補，但電價還是漲4次，要改善台電虧損，必須重新檢討能源政策，政府若要協助台灣本土廠商面對未來更多變局與挑戰，必須提供更穩定供電，以及便宜合理的電價，從根本解決產業問題。