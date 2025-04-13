面對美國關稅挑戰 卓榮泰赴高雄傾聽產業聲音

行政院長卓榮泰13日率領行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人李慧芝、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲、勞動部長洪申翰等行政院團隊重要成員，前往高雄接續「產業傾聽之旅」第四場活動，與鋼鐵、石化、扣件、機械、遊艇、自行車、汽機車等南部產業代表對話，聽取產業面臨美國對等關稅政策的問題與需求。

美國川普總統於4月9日凌晨宣布延後「對等關稅」措施90天，暫時以10%稅率先行。這段期間是我國對美爭取有利條件的重要關鍵期，政府將加緊腳步與美談判交涉，致力為國內產業爭取最大利益，並積極與產業界共商因應對策，展現全力支援產業的決心，也確保各項支援措施符合實際需求。

卓榮泰強調，經濟安全就是國家安全，針對「洗產地」的問題，「MIT就要是MIT，我們一定要嚴守這個防線，防止臺灣成為洗產地的地方，不能成為破口。未來政府會針對洗產地在事前加強防範、事中嚴查、事後嚴罰，這三道防線絕不寬鬆」。

他同時強調，面對大陸產品可能因出口受阻而流入臺灣市場，政府不僅要保護國內產業不受低價傾銷衝擊，也要保障國人能購買到公平合理安全的產品，因此將啟動反傾銷相關調查，積極因應可能的風險。卓院長也提到，臺美已展開關稅談判，相關談判的進度，牽涉國際情勢變化，並非我單方面可決定，一旦有具體進展，政府會在第一時間向國人報告，讓全民放心。

高雄市市長陳其邁於座談會中提出兩項建議。首先，面對資金調度問題，他建議中央可研議適度調降存款準備率，以紓緩產業資金壓力；其次，針對中國大陸可能透過低價傾銷影響國內市場，呼籲行政院應採取更靈活、具前瞻的應對機制，研擬具體對策，保障台灣產業競爭力。

13日的座談會立法院邱議瑩、林岱樺、許智傑、邱志偉、黃捷、李柏毅、柯志恩等七位委員也到場關心，會中廠商代表針對當前產業面臨的關鍵挑戰提出多項建言，包括夏季電價成本壓力、資金調度需求請銀行不要抽銀根、人力短缺及時補充，以及國際市場反傾銷等多項議題，政府對業者所提的意見均相當重視，並承諾將進行研議解決。面對美國對等關稅政策為全球經貿情勢所帶來的嚴酷挑戰，中央與地方將攜手合作，打造更具韌性與國際競爭力的臺灣。