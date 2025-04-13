卓榮泰台北場政策宣講：台灣出口「MIT就是MIT」
民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天下午在台北舉行壓軸場。行政院長卓榮泰上台報告，目前美國對等關稅暫時有90天黃金時間，但行政團隊沒有休息，已把9大面向、20項措施擺在國人面前，昨天台美雙方的談判團隊，也展開第一次視訊會議，開始談判工作。
卓榮泰指出，這幾年以來，台灣對美國的出口成長翻倍，對南向國家的成長超過6成，對歐洲國家的出口也成長5成。同時對中國的出口占比率已降到20年來最低，基於國家經濟安全、全世界貿易秩序，台灣對中國的出口只會再降低。他強調台灣出口「MIT就是MIT」 ，他也向中國喊話，台灣不會走回頭路，也不走冤枉路，更不會走錯路，「台灣隊就是台灣隊、世界隊，台灣隊不會是中國隊！」。
卓榮泰說，已告知全國業者，站在先進聯盟貿易秩序的國家中，台灣一定要肩負起反傾銷、反洗產地的運動。卓榮泰總結，去年台灣經濟成長率4.95%，再度成為亞洲四小龍第一位，但是局勢仍在變化，因此行政團隊不敢放鬆，也不會容許關稅影響台灣產品走向國際的步伐。政府將持續努力，也請大家用人民的力量，保衛台灣民主的勝利！
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