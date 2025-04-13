快訊

斗六工安意外2工人是兄弟 沼氣中毒雙雙身亡…是否為相救釀意外待查

關稅豁免消息一出…亞洲科技股有望大漲 但仍將面臨混亂一周

卓榮泰台北場政策宣講：台灣出口「MIT就是MIT」

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
行政院長卓榮泰（右四）率秘書長龔明鑫（右三）與民進黨秘書長林右昌（左三）等人出席「人民是頭家」台北場壓軸政策宣講。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（右四）率秘書長龔明鑫（右三）與民進黨秘書長林右昌（左三）等人出席「人民是頭家」台北場壓軸政策宣講。記者林俊良／攝影

民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天下午在台北舉行壓軸場。行政院長卓榮泰上台報告，目前美國對等關稅暫時有90天黃金時間，但行政團隊沒有休息，已把9大面向、20項措施擺在國人面前，昨天台美雙方的談判團隊，也展開第一次視訊會議，開始談判工作。

卓榮泰指出，這幾年以來，台灣對美國的出口成長翻倍，對南向國家的成長超過6成，對歐洲國家的出口也成長5成。同時對中國的出口占比率已降到20年來最低，基於國家經濟安全、全世界貿易秩序，台灣對中國的出口只會再降低。他強調台灣出口「MIT就是MIT」 ，他也向中國喊話，台灣不會走回頭路，也不走冤枉路，更不會走錯路，「台灣隊就是台灣隊、世界隊，台灣隊不會是中國隊！」。

卓榮泰說，已告知全國業者，站在先進聯盟貿易秩序的國家中，台灣一定要肩負起反傾銷、反洗產地的運動。卓榮泰總結，去年台灣經濟成長率4.95%，再度成為亞洲四小龍第一位，但是局勢仍在變化，因此行政團隊不敢放鬆，也不會容許關稅影響台灣產品走向國際的步伐。政府將持續努力，也請大家用人民的力量，保衛台灣民主的勝利！

民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天下午在台北舉行壓軸場。一名到場聆聽的年輕女子，與眾人一同舉著「台灣要向前」的手牌，表達支持。記者林俊良／攝影
民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天下午在台北舉行壓軸場。一名到場聆聽的年輕女子，與眾人一同舉著「台灣要向前」的手牌，表達支持。記者林俊良／攝影
民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天下午在台北舉行壓軸場。現場民眾一同舉著「台灣要向前」、「國家要安全」的手牌，表達支持。記者林俊良／攝影
民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天下午在台北舉行壓軸場。現場民眾一同舉著「台灣要向前」、「國家要安全」的手牌，表達支持。記者林俊良／攝影
民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天下午在台北舉行壓軸場。結束離開前行政院長卓榮泰，受到現場民眾的加油打氣。記者林俊良／攝影
民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天下午在台北舉行壓軸場。結束離開前行政院長卓榮泰，受到現場民眾的加油打氣。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰指出，這幾年以來，台灣對美國的出口成長翻倍，對南向國家的成長超過6成，對歐洲國家的出口也成長5成。同時對中國的出口占比率已降到20年來最低，基於國家經濟安全、全世界貿易秩序，台灣對中國的出口只會再降低。他強調台灣出口「MIT就是MIT」 ，他也向中國喊話，台灣不會走回頭路。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰指出，這幾年以來，台灣對美國的出口成長翻倍，對南向國家的成長超過6成，對歐洲國家的出口也成長5成。同時對中國的出口占比率已降到20年來最低，基於國家經濟安全、全世界貿易秩序，台灣對中國的出口只會再降低。他強調台灣出口「MIT就是MIT」 ，他也向中國喊話，台灣不會走回頭路。記者林俊良／攝影

卓榮泰 川普 關稅

延伸閱讀

人民是頭家台北壓軸場 卓榮泰：走向美歐、脫離中國

行政院長卓榮泰與鋼鐵螺絲業座談 關心關稅戰衝擊

880億產業補助支持方案延後公布 卓揆：延後更周全

MIT就要是MIT 卓揆：不讓台灣成為洗產地破口

相關新聞

3行業放無薪假有補貼 洪申翰：正與經濟部討論放寬

美國宣布對等關稅震撼各國，恐使出口導向企業要求員工放無薪假（減班休息）減少虧損。新北產業總工會提4項訴求，包括擴大僱用安...

高雄產業界盼取消夏季電價 柯志恩：建議納入特別預算

行政院長卓榮泰今天率團隊南下高雄與產業界對話，產業界代表憂心關稅衝擊，希望暫緩或取消夏季電價，經濟部長郭智輝回應需要立法...

台灣握逾5千億美債…朱立倫：外匯存底是全民賺的 不是賴清德的

國民黨主席朱立倫今在基隆表示，美國拋出關稅問題後，全世界也非常關心匯率和美債問題。對台灣來講，匯率牽涉出口和物價，我國有...

人民是頭家台北壓軸場 卓榮泰：走向美歐、脫離中國

民進黨中央「人民是頭家」政策宣講下午在台北壓軸登場，行政院長卓榮泰致詞表示，面對美國關稅衝擊，政府有信心化解危機，此外，...

美關稅衝擊6種農漁產品 陳駿季與遠洋業者座談推6大措施

農業部長陳駿季今天下午到屏東東港區漁會，與鬼頭刀等遠洋捕撈業者進行座談，討論如何因應美國加徵關稅後的做為。他指出，目前評...

川普將開徵半導體關稅？ 政院：密切關注持續與美談判

美國更新有關對等關稅措施最新指引，但是否開徵半導體關稅仍有高度不確定性，美國總統川普表示14日會給明確答案。政院人士今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。