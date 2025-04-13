台灣握逾5千億美債…朱立倫：外匯存底是全民賺的 不是賴清德的

國民黨主席朱立倫今在基隆表示，美國拋出關稅問題後，全世界也非常關心匯率和美債問題。對台灣來講，匯率牽涉出口和物價，我國有5000多億元美債，是國人多年來努力的成果，利息和還本都要關心，但民進黨只想要搞政治，拚權力，真的是非常遺憾。

朱立倫今天到國民黨基隆市黨部主持「還錢於民」政策說明會，訴請民眾支持。朱說，立法院討論還錢於民，什麼叫還稅於民？錢是從哪裡來的？錢是從百姓的手中拿來的。百姓的手中拿來的錢不是屬於賴清德總統的，不是屬於民進黨的，是屬於全民的。

朱立倫表示，什麼叫做超收？去年超收將近5300億元，如果1人還1萬元是2300億元，只有4成而已。新加坡這樣做，日本首相剛剛宣布也要這樣做，英國也要這樣做，美國也要這樣做，為什麼台灣不能做？台灣不能做，是因為民進黨的想法，就是絕對不能把錢還給民眾，這是真的不對。

朱立倫也對台灣的處境表達看法，指現在碰到最嚴重的關稅戰、經濟戰，日本首相說這是國難當頭，新加坡也說這是最大的衝擊，國難之戰。只有台灣說解決國難最好的辦法是大罷免，全部把在野黨罷了，國難就解決了，民進黨真的是亂搞。

朱立倫說指出，面對國際貿易戰，現在政府除了大聲喊出台積電會繼續投資美國，會繼續去美國投資，會繼續把錢送過去，會繼續買美國（貨），還有什麼籌碼？沒有，民進黨的招數叫做購買美國台灣隊，投資美國台灣隊，問題是應該是最愛台灣才對，怎麼是每天最愛美國？愛台灣就是要團結台灣，就是要讓大家同心協力，讓台灣能夠過好日子。

朱立倫還說，關稅戰只是第一戰，接下來很快匯率戰就來了，到時候大家說台幣升值很好，美金貶值很好，但大家知不知道，到時候台灣的東西就賣不出去了，貿易會產生非常大的困難。

朱立倫表示，有很多的專家開始跟著他講，接下來是美債的問題。有人說美國的國債、美國的公債關台灣什麼事？不要忘了台灣的外匯存底5700多億元，有5200多億元買美債，我們是最大的債主之一，人家給你多少的利息，人家還不還你的錢重不重要？川普的經濟顧問已經講了，要改成100年，不付利息，還要付保管費。