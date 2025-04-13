人民是頭家台北壓軸場 卓榮泰：走向美歐、脫離中國

民進黨中央「人民是頭家」政策宣講下午在台北壓軸登場，行政院長卓榮泰致詞表示，面對美國關稅衝擊，政府有信心化解危機，此外，政府將帶領台灣「走向美國、走向歐洲、脫離中國」，面對太平洋才是台灣的未來。

「人民是頭家」台北場今天下午在北平東路封街登場，卓榮泰、民進黨秘書長林右昌、導演陳文彬、民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、王世堅等人接力開講。台下民眾揮舞著「國家要安全」、「台灣要向前」海報，與手持「大罷免、大成宮」等旗幟。

卓榮泰致詞時表示，今天早上去高雄，接著去屏東，看到鋼鐵業者、智慧機器業者、自行車業者等，大家都表達對關稅的憂心；但政府做了評估與準備，因此有信心與大家一起化解危機，讓台灣成為引領世界的契機。

卓榮泰說明，4月3日與政院官員緊盯電視，看到美國總統川普用一種計算方式，對全世界課徵32%關稅，心理感到震撼，但同時清晨時也向賴清德總統請示，給政院一天的時間，把補貼預算升級至880億元，也獲得總統同意，因此4月4日向國人發布宣布880億元補助政策。

卓榮泰說，4月10日美國又宣布暫緩90天，這90天的黃金時間，全世界只有中國遭課徵145%關稅，其他所有國家都是10%基本稅率；同時昨晚美國又宣布將電腦、手機、智慧型晶片等20種產品豁免對等關稅，「這對台灣來說，又是一劑強心針」。

卓榮泰宣示3項政府基本態度為「積極應變、穩健交涉、效率執行」，他說，4月11日晚上，我方代表團已經帶著基本策略，與美國代表團進行第一次視訊會議，正式談判已經啟動，雙方對非關稅貿易障礙、出口管制等多項議題充分交換意見，有助於雙方繼續推進。

卓榮泰強調，民進黨會在賴總統第一個任期當中，延續過去前總統蔡英文正確的路線，「投資台灣、走向南向、走向美國、走向歐洲、脫離中國」；「我們看到台商一直從中國回到台灣，台灣對歐洲國家出口成長增加了5成，對中國依賴也愈來愈低」。

卓榮泰表示，這段時間讓大家多一點時間來應對關稅，5月1日報稅延後一個月；另外政府把握90天與美國談判，另外也推出880億補助方案支持產業，如果產業需要政府更多支持，力道還會再加大，而這些特別條例、特別預算有需要朝野立委支持，如果朝野都可以國家為念、以產業競爭力為念，將努力以最快的時間內通過特別條例與預算。