快訊

「神秘黨員」何仁傑涉共諜案 民進黨宜縣黨部火速開除黨籍

斗六點鑫公司工安意外…員工檢修管線「疑沼氣中毒」 2人被救出OHCA

豪大雨助攻！石門水庫最快今晚滿庫 創桃竹3水庫皆滿水位

美關稅衝擊6種農漁產品 陳駿季與遠洋業者座談推6大措施

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
農業部長陳駿季（左4）今日到屏東東港區漁會，與鬼頭刀等遠洋捕撈業者進行座談。記者潘奕言／攝影
農業部長陳駿季（左4）今日到屏東東港區漁會，與鬼頭刀等遠洋捕撈業者進行座談。記者潘奕言／攝影

農業部陳駿季今天下午到屏東東港區漁會，與鬼頭刀等遠洋捕撈業者進行座談，討論如何因應美國加徵關稅後的做為。他指出，目前評估有6種農漁類品項受到比較大的影響，會以3大面向6大措施支持農漁產業站穩美國市場，並開拓新市場。

陳駿季說，目前評估國內有6種品項農漁產品，因輸美的占比較高，受到較大影響。農產品包括蝴蝶蘭，毛豆、茶葉，漁產品則有吳郭魚、鱸魚、鬼頭刀；另外這次座談也會針對魷魚來進行討論。

陳駿季表示，美國雖然暫緩台灣32%關稅，但還是有10%的基礎關稅，因此今天希望與鬼頭刀等遠洋漁業業者討論，將其建議納入未來措施，並滾動檢討改進。希望在這個時間點與農漁民站在一起度過危機，並趁此機會開拓多元市場。

他說，農業部已提出三大面向六大措施，希望讓漁民了解，政府在第一時間準備好了，包括金融支持，這段時間可能漁民訂單可能受到影響，希望解決其資金壓力。

第二，開拓多元市場，美國是重要市場，但美國提高關稅也可趁機會開拓其他國家市場，農業部會給予外銷獎勵；另外也會加速國內行銷，讓鬼頭刀等遠洋漁業魚種進到國內市場。第三是提升產業競爭力，包括漁船冷凍倉庫設施提升，並輔導鬼頭刀FIP漁船、遠洋漁船取得MSC認證。

屏東東港漁港漁貨拍賣場。記者潘奕言／攝影
屏東東港漁港漁貨拍賣場。記者潘奕言／攝影

川普 農業部 關稅 陳駿季

延伸閱讀

【重磅快評】胡謅勝老柯 張惇涵把總統府變造謠中心

受32%關稅衝擊 養殖業者憂心談判「拿農漁業去換」

影／美關稅衝擊台灣鯛 已有部分美國訂單出現延遲…農業部長說話了

川普對等關稅32% 卓榮泰下午四時說明因應對策

相關新聞

美關稅衝擊6種農漁產品 陳駿季與遠洋業者座談推6大措施

農業部長陳駿季今天下午到屏東東港區漁會，與鬼頭刀等遠洋捕撈業者進行座談，討論如何因應美國加徵關稅後的做為。他指出，目前評...

川普將開徵半導體關稅？ 政院：密切關注持續與美談判

美國更新有關對等關稅措施最新指引，但是否開徵半導體關稅仍有高度不確定性，美國總統川普表示14日會給明確答案。政院人士今天...

卓榮泰高雄座談業者喊苦 盼夏季電費及碳稅暫緩實施

行政院長卓榮泰今天偕團隊南下與高雄產業座談，遊艇業憂心輸美關稅從個位數暴增至32％，失去競爭力，螺絲扣件業抱怨，中鋼線材...

880億產業補助支持方案延後公布 卓揆：延後更周全

行政院長卓榮泰今南下赴屏東與毛豆業者座談，了解美國關稅新政對台灣農產業者的影響，卓榮泰強調美方關稅對「所有產業影響都或多...

【重磅快評】川普認慫？恐將同步拆穿賴政府心眼雙盲的精神勝利法

把關稅大棒掄到極致的美國川普政府，繼之前的「排除中國、暫緩九十天實施」後，又宣布將把智慧手機、電腦和其他電子產品免除於對...

打開台美談判之門 台灣正走入川普設下的戰場

台美對於經貿問題終於搭上線，雙方已舉行第一次視訊會議。不過，對於「我川好威」的美國總統川普來說，這恐怕只是戒慎恐懼的開始。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。