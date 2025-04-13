美關稅衝擊6種農漁產品 陳駿季與遠洋業者座談推6大措施
農業部長陳駿季今天下午到屏東東港區漁會，與鬼頭刀等遠洋捕撈業者進行座談，討論如何因應美國加徵關稅後的做為。他指出，目前評估有6種農漁類品項受到比較大的影響，會以3大面向6大措施支持農漁產業站穩美國市場，並開拓新市場。
陳駿季說，目前評估國內有6種品項農漁產品，因輸美的占比較高，受到較大影響。農產品包括蝴蝶蘭，毛豆、茶葉，漁產品則有吳郭魚、鱸魚、鬼頭刀；另外這次座談也會針對魷魚來進行討論。
陳駿季表示，美國雖然暫緩台灣32%關稅，但還是有10%的基礎關稅，因此今天希望與鬼頭刀等遠洋漁業業者討論，將其建議納入未來措施，並滾動檢討改進。希望在這個時間點與農漁民站在一起度過危機，並趁此機會開拓多元市場。
他說，農業部已提出三大面向六大措施，希望讓漁民了解，政府在第一時間準備好了，包括金融支持，這段時間可能漁民訂單可能受到影響，希望解決其資金壓力。
第二，開拓多元市場，美國是重要市場，但美國提高關稅也可趁機會開拓其他國家市場，農業部會給予外銷獎勵；另外也會加速國內行銷，讓鬼頭刀等遠洋漁業魚種進到國內市場。第三是提升產業競爭力，包括漁船冷凍倉庫設施提升，並輔導鬼頭刀FIP漁船、遠洋漁船取得MSC認證。
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