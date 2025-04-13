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卓榮泰高雄座談業者喊苦 盼夏季電費及碳稅暫緩實施

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
卓榮泰偕經濟部長郭智輝、高雄市長陳其邁等人前往金屬中心與產業代表座談，藍綠立委都到場，業者發言踴躍。圖／行政院提供
卓榮泰偕經濟部長郭智輝、高雄市長陳其邁等人前往金屬中心與產業代表座談，藍綠立委都到場，業者發言踴躍。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰今天偕團隊南下與高雄產業座談，遊艇業憂心輸美關稅從個位數暴增至32％，失去競爭力，螺絲扣件業抱怨，中鋼線材是最大生產成本，希望能降價，也呼籲政府暫緩實施夏季電費及收取碳稅。經濟部長郭智輝說，電費問題須交由電費審議委員會決定，希望立法院同意恢復台電2千億元電費撥補。

卓榮泰偕經濟部長郭智輝、高雄市長陳其邁等人前往金屬中心與產業代表座談，藍綠立委都到場，業者發言踴躍。

嘉鴻遊艇公司經理呂哲宇說，美國市場占出口八成，原本關稅僅個位數，若關稅調至32％，遠高於歐洲及土耳其等主要競爭對手，衝擊無法估算。鳳記國際機械公司總經理魏燦仁說，可以負擔5％至10％，再增加就負擔不了；廠商最擔心銀行抽銀根，希望延展額度及降低貸款利息。

英德⼯業董事長顏仲仁說，線材占螺絲生產成本60％，中鋼線材售價比國外貴40％，中鋼線材成品無法下降才是問題所在。

台灣螺絲公會理事長蔡永裕表示，國內線材除來自中鋼外，也有許多線材來⾃國外，萬一被美國查到來⾃中國大陸，問題恐怕會很嚴重；希望今年夏季電費及明年碳稅能暫緩實施，協助業者度過眼前難關。

中鋼董事長黃建智表示，中鋼下游廠商600多家，60%訂單供應國內客⼾，⽬前部分螺絲產業確實受到影響減單；希望公共工程使⽤國內鋼材，保障台灣業者。

郭智輝回應，中國低價傾銷，相形下中鋼價格較高，未來洗產地若被美國查到問題會很嚴重，經濟部與財政部也會聯合嚴查，建立公平性；電費問題須交由電費審議委員會判斷，希望立法院同意恢復台電2千億元電費撥補。此外，公共⼯程能否優先使⽤國內鋼材，已反應給公共⼯程委員會，加速辦理中。

業者擔心關稅及電費調漲帶來雙重壓力，經濟部長郭智輝表示，希望立法院支持經濟部針對台電提出的2千億元撥補方案。圖／行政院提供
業者擔心關稅及電費調漲帶來雙重壓力，經濟部長郭智輝表示，希望立法院支持經濟部針對台電提出的2千億元撥補方案。圖／行政院提供
高雄遊艇業者憂心，美國是遊艇最大市場，關稅調高將會失去競爭力。圖／行政院提供
高雄遊艇業者憂心，美國是遊艇最大市場，關稅調高將會失去競爭力。圖／行政院提供
卓榮泰偕經濟部長郭智輝、高雄市長陳其邁等人前往金屬中心與產業代表座談，藍綠立委都到場，業者發言踴躍。記者徐白櫻／攝影
卓榮泰偕經濟部長郭智輝、高雄市長陳其邁等人前往金屬中心與產業代表座談，藍綠立委都到場，業者發言踴躍。記者徐白櫻／攝影

卓榮泰 川普 郭智輝 關稅

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