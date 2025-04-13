川普將開徵半導體關稅？ 政院：密切關注持續與美談判

美國更新有關對等關稅措施最新指引，但是否開徵半導體關稅仍有高度不確定性，美國總統川普表示14日會給明確答案。政院人士今天說，行政團隊密切關注政策動態並循兩軸線推進，一方面積極推進與美方溝通談判，另外也提出產業支持方案，納業者建議滾動調整。

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，不過，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，這段期間僅實施10%基準關稅。

對於美國海關與邊境保護局（CBP）發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，包括美國協調關稅表8471、8473.30、8541、8486等條目下的電腦及其周邊配件，二極體、電晶體等半導體元件，以及半導體製造相關設備，還有積體電路及智慧型手機等都是對等關稅豁免的特定產品。

行政院經貿談判辦公室今天指出，美國於4月2日發布對各國課徵「對等關稅」，也公布對藥品、半導體、木材、特定關鍵礦物及能源相關產品排除適用對等關稅；但美國也同時申明這些排除項目，未來美國仍有權利依美國國家安全需要（232條款）另外課徵關稅。

經貿辦說，4月11日美國海關將ICT（電子相關產品）納入豁免項目，排除對等關稅適用，並追溯自4月5日起生效。不過，未來美國是否會依據國家安全需要對半導體或ICT相關產品進行調查課徵關稅，會持續密切關注。

行政院昨天證實，我方經貿談判團隊與美國相關官員已於11日進行視訊會議，雙方就台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內的其他多項經貿議題進行意見交換。

同時，行政院會日前通過因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案，擬透過新台幣880億元，提供20項措施協助農工部門，方案經費預計以特別預算支應，並須先擬定特別條例。政院人士說，草案將視台美談判進度、產業需求，以及整體美中貿易戰的情況變化，再做細部調整。