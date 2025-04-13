快訊

北京早暗中對美出手？陸非關稅貿易戰手段曝光 美媒：這套路屢試不爽

行政院長卓榮泰與鋼鐵螺絲業座談 關心關稅戰衝擊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
行政院院長卓榮泰13日南下傾聽鋼鐵螺絲業心聲。行政院提供
行政院院長卓榮泰13日南下傾聽鋼鐵螺絲業心聲。行政院提供

行政院長卓榮泰率經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲等部會首長及高雄市長陳其邁等，13日與南部鋼鐵及螺絲產業座談，關心產業受到美國關稅戰衝擊。

卓榮泰指出，中鋼（2002）長期受到大陸低價鋼材傾銷影響等，同時面臨紅色供應鏈、人力及勞工短缺等困境，加上多家企業反應調降銀行準備率等問題需要解決，各項問題牽一髮動全身，將整合各界意見後下周全面通盤檢討，並與中鋼討論大陸低價鋼材洗產地問題，積極協助業界度過難關。

郭智輝表示，大陸鋼材洗產地問題十分嚴重，經濟部與財政部會聯合嚴查，讓大家有公平性，未來美國若查到問題會很嚴重，籲請業者重視。

財政部長莊翠雲表示，目前將提供企業2000億元貿易融資，以及利息減碼1%等優惠措施，降低企業競爭壓力等多項措施。

中鋼董事長黃建智表示，下游客戶有600多家，中鋼訂單60%供應國內客戶，目前螺絲產業部分受到影響減單；關稅效應部分業者若有急單將會全面生產供料，也會對專案會修正，並向下游業者傳達政府紓困方案，協助客戶產品升級，建議未來政府公共工程應該使用國內鋼材，讓台灣業者更有保障。

經濟部長郭智輝13日南下傾聽鋼鐵螺絲業心聲。行政院提供
經濟部長郭智輝13日南下傾聽鋼鐵螺絲業心聲。行政院提供
中鋼董事長黃建智13日建議政府公共工程採用國內鋼材。行政院提供
中鋼董事長黃建智13日建議政府公共工程採用國內鋼材。行政院提供

卓榮泰 川普 郭智輝 關稅

延伸閱讀

英媒揭我戰時儲備機密？ 翁曉玲：卓榮泰快去查誰洩密

卓榮泰：台灣將嚴防洗產地 MIT就是MIT 啟動反傾銷調查

台美關稅談判…卓揆曝美關注中國洗產地 籲企業反傾銷

台美啟動對等關稅談判 卓榮泰：產業之旅後微調支援方案

相關新聞

880億產業補助支持方案延後公布 卓揆：延後更周全

行政院長卓榮泰今南下赴屏東與毛豆業者座談，了解美國關稅新政對台灣農產業者的影響，卓榮泰強調美方關稅對「所有產業影響都或多...

川普將開徵半導體關稅？ 政院：密切關注持續與美談判

美國更新有關對等關稅措施最新指引，但是否開徵半導體關稅仍有高度不確定性，美國總統川普表示14日會給明確答案。政院人士今天...

卓榮泰高雄座談業者喊苦 盼夏季電費及碳稅暫緩實施

行政院長卓榮泰今天偕團隊南下與高雄產業座談，遊艇業憂心輸美關稅從個位數暴增至32％，失去競爭力，螺絲扣件業抱怨，中鋼線材...

【重磅快評】川普認慫？恐將同步拆穿賴政府心眼雙盲的精神勝利法

把關稅大棒掄到極致的美國川普政府，繼之前的「排除中國、暫緩九十天實施」後，又宣布將把智慧手機、電腦和其他電子產品免除於對...

打開台美談判之門 台灣正走入川普設下的戰場

台美對於經貿問題終於搭上線，雙方已舉行第一次視訊會議。不過，對於「我川好威」的美國總統川普來說，這恐怕只是戒慎恐懼的開始。

880億支持方案 延後一周公布

行政院長卓榮泰昨（12）日表示，進行傾聽之旅重要目的就是要了解產業界目前困難，陸續聽見產業界聲音後，更有信心與底氣將方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。