行政院長卓榮泰與鋼鐵螺絲業座談 關心關稅戰衝擊

行政院長卓榮泰率經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲等部會首長及高雄市長陳其邁等，13日與南部鋼鐵及螺絲產業座談，關心產業受到美國關稅戰衝擊。

卓榮泰指出，中鋼（2002）長期受到大陸低價鋼材傾銷影響等，同時面臨紅色供應鏈、人力及勞工短缺等困境，加上多家企業反應調降銀行準備率等問題需要解決，各項問題牽一髮動全身，將整合各界意見後下周全面通盤檢討，並與中鋼討論大陸低價鋼材洗產地問題，積極協助業界度過難關。

郭智輝表示，大陸鋼材洗產地問題十分嚴重，經濟部與財政部會聯合嚴查，讓大家有公平性，未來美國若查到問題會很嚴重，籲請業者重視。

財政部長莊翠雲表示，目前將提供企業2000億元貿易融資，以及利息減碼1%等優惠措施，降低企業競爭壓力等多項措施。