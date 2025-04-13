880億產業補助支持方案延後公布 卓揆：延後更周全

行政院長卓榮泰今南下赴屏東與毛豆業者座談，了解美國關稅新政對台灣農產業者的影響，卓榮泰強調美方關稅對「所有產業影響都或多或少，但大家承擔得起」，政府編列880億元產業支持方案，要降低關稅變化衝擊，但原定明天將公布的補助具體申請辦法將延後一周，讓各部會能更充分計算。

卓榮泰指出，會與業者座談是為了了解業者的心理準備、確認實際損失，讓政府能夠調整補貼方案，上周已要求各部會明天14日將公布接受產業補助的申請時間、詳細內容，但因為「美方的政策一直在變化」，有時增加有時減少，因此原本明天要公布的名單，已通知各部會延後一周，要用更充裕的時間計算，讓整體方案更周全。

他向毛豆業者喊話，雖然台灣的毛豆出口以外銷日本占7成居多，美國約僅占2成，但政府在準備對產業的支持方案上，卓揆強調「不會因為（產值）比較多就關心比較多、較少就不關心」，政府希望所有產業、所有家庭、所有人能夠在這次美國關稅變化當中，不要受到大影響。

卓榮泰聽取簡報後表示，屏東毛豆外銷業者中有5家廠商特別從事美國外銷生意，此次座談希望聽取業者心聲。他也向受影響業者表示，台美雙邊也已經展開談判，談判結果還未知，但未來成本是否會因關稅而有所增加、若增加政府該如何協助業者處理、產品如何外銷出去、政府該提供何種方案協助業者，農業部已經提出方案。

卓榮泰指出「利率可以補貼、設備可以補貼、加工加值轉型、包裝改善、驗證標章」希望業者配合，不過也提出申請補助需要有「實績」，農民、農企將有條件給予補貼，因此座談也希望了解這樣的條件對農民是否合理。

政府預期將動用880億元為各產業損失的部分實施「支持」，幫助業者開拓更大的市場，協助企業本身轉型，更新設備，降低業者面對關稅變化的衝擊，期望讓損失能夠在可控範圍當中。

卓榮泰也喊話產業界「我們要開拓更多的國際市場」，希望將美國關稅變化視作為企業轉型升級的機會，更不排除下一波將再用新計畫，賴清德總統已特別交代未來要協助企業擴大內需更新設備，幫忙各個中小微企業、農漁民團體將設備「汰舊換新」。