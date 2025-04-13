快訊

國二兒「偷交女友」 人父陷兩難：該告訴老婆還是偷放保險套？

股災的這一週！存股哥：黃金「絕望時期的貨幣」資產穩定器

華航飛新加坡航班機務訊號異常 轉降小港機場

880億產業補助支持方案延後公布 卓揆：延後更周全

聯合報／ 記者潘奕言巫鴻瑋／屏東即時報導
行政院長卓榮泰赴屏東與毛豆外銷出口業者座談，希望了解業者實際需求及受美國關稅變化實際衝擊影響。記者潘奕言／攝影
行政院長卓榮泰赴屏東與毛豆外銷出口業者座談，希望了解業者實際需求及受美國關稅變化實際衝擊影響。記者潘奕言／攝影

行政院長卓榮泰今南下赴屏東與毛豆業者座談，了解美國關稅新政對台灣農產業者的影響，卓榮泰強調美方關稅對「所有產業影響都或多或少，但大家承擔得起」，政府編列880億元產業支持方案，要降低關稅變化衝擊，但原定明天將公布的補助具體申請辦法將延後一周，讓各部會能更充分計算。

卓榮泰指出，會與業者座談是為了了解業者的心理準備、確認實際損失，讓政府能夠調整補貼方案，上周已要求各部會明天14日將公布接受產業補助的申請時間、詳細內容，但因為「美方的政策一直在變化」，有時增加有時減少，因此原本明天要公布的名單，已通知各部會延後一周，要用更充裕的時間計算，讓整體方案更周全。

他向毛豆業者喊話，雖然台灣的毛豆出口以外銷日本占7成居多，美國約僅占2成，但政府在準備對產業的支持方案上，卓揆強調「不會因為（產值）比較多就關心比較多、較少就不關心」，政府希望所有產業、所有家庭、所有人能夠在這次美國關稅變化當中，不要受到大影響。

卓榮泰聽取簡報後表示，屏東毛豆外銷業者中有5家廠商特別從事美國外銷生意，此次座談希望聽取業者心聲。他也向受影響業者表示，台美雙邊也已經展開談判，談判結果還未知，但未來成本是否會因關稅而有所增加、若增加政府該如何協助業者處理、產品如何外銷出去、政府該提供何種方案協助業者，農業部已經提出方案。

卓榮泰指出「利率可以補貼、設備可以補貼、加工加值轉型、包裝改善、驗證標章」希望業者配合，不過也提出申請補助需要有「實績」，農民、農企將有條件給予補貼，因此座談也希望了解這樣的條件對農民是否合理。

政府預期將動用880億元為各產業損失的部分實施「支持」，幫助業者開拓更大的市場，協助企業本身轉型，更新設備，降低業者面對關稅變化的衝擊，期望讓損失能夠在可控範圍當中。

卓榮泰也喊話產業界「我們要開拓更多的國際市場」，希望將美國關稅變化視作為企業轉型升級的機會，更不排除下一波將再用新計畫，賴清德總統已特別交代未來要協助企業擴大內需更新設備，幫忙各個中小微企業、農漁民團體將設備「汰舊換新」。

卓榮泰 川普 農業部 農民 關稅

延伸閱讀

MIT就要是MIT 卓揆：不讓台灣成為洗產地破口

卓榮泰：台灣將嚴防洗產地 MIT就是MIT 啟動反傾銷調查

台美關稅談判…卓揆曝美關注中國洗產地 籲企業反傾銷

台美啟動對等關稅談判 卓榮泰：產業之旅後微調支援方案

相關新聞

880億產業補助支持方案延後公布 卓揆：延後更周全

行政院長卓榮泰今南下赴屏東與毛豆業者座談，了解美國關稅新政對台灣農產業者的影響，卓榮泰強調美方關稅對「所有產業影響都或多...

【重磅快評】川普認慫？恐將同步拆穿賴政府心眼雙盲的精神勝利法

把關稅大棒掄到極致的美國川普政府，繼之前的「排除中國、暫緩九十天實施」後，又宣布將把智慧手機、電腦和其他電子產品免除於對...

打開台美談判之門 台灣正走入川普設下的戰場

台美對於經貿問題終於搭上線，雙方已舉行第一次視訊會議。不過，對於「我川好威」的美國總統川普來說，這恐怕只是戒慎恐懼的開始。

880億支持方案 延後一周公布

行政院長卓榮泰昨（12）日表示，進行傾聽之旅重要目的就是要了解產業界目前困難，陸續聽見產業界聲音後，更有信心與底氣將方案...

楊儒門：台灣若零關稅開放 就是「崩盤、失業、滅農」

賴清德總統提台、美「零關稅」等五點談判方向，「白米炸彈客」楊儒門昨說，美國米每公斤卅元、台灣米五十元，如果採零關稅開放，...

台灣排首批談判對象 因列最大逆差國

華府智庫哈德遜研究所專家華特斯認為，台灣列入首批談判對象的可能原因是，台灣是美國最大貿易逆差國之一，也可能是白宮優先安排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。