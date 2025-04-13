【重磅快評】川普認慫？恐將同步拆穿賴政府心眼雙盲的精神勝利法

把關稅大棒掄到極致的美國川普政府，繼之前的「排除中國、暫緩九十天實施」後，又宣布將把智慧手機、電腦和其他電子產品免除於對等關稅之外，台灣人民又再次歷經一覺醒來不知該哭該笑的無奈之局。

川普這次再退，依據美國海關與邊境保護局的公告，係將智慧手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理和記憶體晶片等產品，以及半導體生產設備，排除在這波川普稅對中國大陸課徵的百分之一二五關稅、以及對幾乎全球課徵的百分之十基準關稅適用名單外，明顯紓緩了台灣科技廠壓力。

也因此在第一時間，尚沉浸在台灣列入第一波談判序列歡喜，乃至總統賴清德、閣揆卓榮泰雙雙釋出談判「過程順利」、結果「很健康」的不少綠營媒體人，也立即從台灣相關企業股票明天可望大漲等角度盛讚政府英明，甚至可以預期後續有人會將川普這波降稅，刻意引導為美台談判之後的「台灣贏了」。

但如果深究川普稅豁免內容與時序，只怕台灣廠商根本沒有可以樂觀以對的本錢；更可怕的是，賴政府勢將持續操控輿論、扭曲事實，以心眼雙盲的精神勝利法對台灣人民釋放麻醉劑，渾不覺已淪為標準的「溫水煮青蛙」犧牲品。

就其內容來看，慧手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理和記憶體晶片等產品，雖與台灣密切相關；但根據外媒報導，川普政府此豁免令涵蓋了美國去年價值三八五○億美元、相當於整體進口的百分之十二，其中有一千億美元的進口是來自中國大陸，占了美國去年進口的百分之廿三。雖然也有說法指稱川普只是精準對美國在大陸設廠企業設「逃生通道」，即使如此，對岸也必然受惠，這也被一些國際媒體視為「川普認慫」的證據。

從時序來看，只怕更讓台灣人民笑不出來。卓榮泰說台美視訊談判是於台北時間周五晚間進行，雙方就「台美對等關稅」、「非關稅貿易障礙」、「出口管制」等多項經貿議題交換意見，但美國卻是於台美談判數小時後，才宣布相關電子產品關稅「再回到從前」。

換言之，台灣根本就是被美方高關稅極限施壓優先架上談判桌，並且還是在川普依舊對中國大陸嘴硬、美國依舊緊抱加台灣十趴關稅不讓之時。如此「敵強我弱」的談判氛圍，也更加印證了外界之前「先談只怕先跪」、「恐被美方當威嚇他國樣板」等示警可能已成真。試想，如果是在川普認慫後的此時再談判，其結果必然會更有利於台灣。

再者，檢視美方這份排除清單，也包含了半導體生產設備。當然，這對早先宣布加碼投資美國的台積電和其他晶片製造商而言，可望維持原移廠成本；但另一方面，也佐證美方在棍棒之外，更技巧的搭配了胡蘿蔔、以利台灣「護國神山」加速搬移到美國。如此加速掏空台灣核心實力，又何來「台灣優先」可言！

無論川普是否真認慫，擺在他眼前的就是，對外面臨中國大陸硬頂不讓、多國搶拋美債，對內則是物價蠢動、民心背離；而其一變再變的關稅措施，又那裡像是綠營大內宣洗腦台灣人民的「川普在下好大一盤棋」？看不明國際大局、認不清全球時勢的心眼雙盲，必然只剩下聊以自慰的精神勝利，台灣人民真甘心繼續被這個政府及其側翼欺騙下去？