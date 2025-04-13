美將晶片等列對等關稅豁免產品 政院：續研議政策

中央社／ 台北13日電

美國更新有關對等關稅措施的最新指引，將電腦、智慧型手機及晶片等列為對等關稅豁免產品。政院官員指出，政府持續掌握並積極研議相關政策，滾動式調整支持方案；專家則認為，短期來看，台灣代工廠未來3個月內暫不會受到對等關稅太大影響。

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，不過，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅。受衝擊國家持續尋求應對方案，台灣除與美展開談判，也擬以「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」協助業者。

對於美國海關與邊境保護局（CBP）發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，包括美國協調關稅表8471、8473.30、8541、8486等條目下的電腦及其周邊配件，二極體、電晶體等半導體元件，以及半導體製造相關設備，還有積體電路及智慧型手機等都是對等關稅豁免的特定產品。政院官員昨天晚間受訪表示，川普政府的對等關稅政策措施最新指引陸續出爐，政府持續掌握並積極研議相關政策。

官員指出，除此之外，政府也將納入產業界的建議，持續滾動式調整「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。

不具名產業專家則表示，這次關稅豁免，應該是針對許多在中國採取代工生產的美系3C相關電子品牌的解套方式。這是因美中貿易戰持續拉高關稅，讓很多美系供應鏈短期內，很難快速進行產地因應和大幅度調整。

專家表示，短期來看，台灣代工廠未來3個月內還不會受到對等關稅太大影響；不過，若關稅談判沒達到互惠結果，台灣廠商下半年仍要謹慎以對。

行政院會日前通過因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案，擬透過新台幣880億元，提供20項措施協助農工部門，方案經費預計以特別預算支應，並須先擬定特別條例。政院人士則說，草案將視台美談判進度、產業需求，以及整體美中貿易戰的情況變化，再做細部調整。

川普 關稅

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