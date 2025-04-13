880億紓困條例 擬延下周拍板

因應美國對等關稅措施，行政院預計編列八百八十億元特別預算案。行政院長卓榮泰昨天指出，原先預計明天向社會大眾公布八百八十億支持方案中的各項協助措施的申請時程、流程及條件等，考量美方已宣布對等關稅暫緩實施九十天，對國內產業所造成的損害可能非立即且明顯存在，因此考量將延後一周後公布。

卓榮泰宣布延後公布申請時程等內容，攸關協助業者的特別條例，原訂最快十七日送行政院會通過，也可能因此再延後一周拍板。

卓榮泰表示，在這段期間，行政院將透過更多、更頻繁的產業傾聽之旅，了解產業實際需求後再做適度調整，使各項協助措施更周延，以因應各種情勢變化。

卓榮泰明確表示，產業界紓困的八百八十億可能再增加，政府會在九十天內與美方談判，情勢底定後，會盡快把紓困下放到業界；業界若在九十天內發生損失，已交代各部會用公務預算應急，若不夠可動用行政院預備金甚至四大基金；勞工方面已有勞動部四百五十億元安定就業措施。

針對可能增加的紓困額度及範圍，卓榮泰表示，例如當初並未考量到可幫業界汰舊換新、擴大內需，以便禁得起未來走向國際的局面，因此汰舊換新究竟要加入方案中或重送，行政院會再繼續考量。

政院人士表示，目前卓揆產業之旅仍在持續，台美關稅貿易談判也已開始推進，再加上美中貿易戰態勢仍在進展，未來美國政策也可能變化，這些都可能影響業者受衝擊程度，連帶政府協助的經費數額也可能需要調整增減。相關人士指出，廿項支持方案及八八○億元的大方向已定，可能先編列條例草案，匡列需要的經費。

另一方面，各縣市首長也反映產業界期盼銀行不要「雨天收傘」。相關人士指出，政府都有聽取業界心聲，希望能訂定最符合業者需求的協助政策，金管會已說明，面對當前困境，金管會有一整套的配套措施，銀行不能抽銀根、也不會收傘。