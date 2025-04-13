金管會：美關稅政策 仍極不確定

金管會十二日宣布，股市限空令再實施一周，包括限縮借券賣出數量、提高融券保證金成數至百分之一百三十，以及放寬抵繳信用交易應補繳擔保品範圍等三項穩定股市措施，再延長一周至四月十八日止。金管會表示，雖然台股現在已逐漸穩定，但美國關稅政策短期內仍具有極大不確定性。

美國總統川普宣布對等關稅後，美股及國際股市都崩盤，金管會六日宣布限空令，台股七日恢復交易，加權指數仍狂瀉二○六五點，改寫史上最大跌點紀錄，成交量窒息，要賣也賣不出去，八日再崩挫七百七十二點。

眼看限空令效果有限，國安基金八日晚間宣布進場護盤，卻仍止不住跌勢，三天大盤急殺三九○六點，直到川普宣布對等關稅延後九十天生效，美股及國際股市才獲大口喘息機會，台股Ｖ型反彈，兩天急升二一三七點，收復萬九關卡。

金管會限空令原本預定實施一周，現在對等關稅已延期九十天，台股也急速反彈，但金管會仍然不放心，認為國際股市深受美國對等關稅影響，在國際市場資訊未明及諸多重大不確定變數下，限空令再實施一周，以維持資本市場穩定、照顧投資人權益。

國安基金目前正在護盤期間，操盤內容現在是祕密，不會對外公布，要等到出場後，才會公布此次進場的持股明細及損益情形，知情人士表示，國安基金原則是買大不買小，買黑不買紅，因此能撼動指數的權值股，都是國安基金的標的，買進標的幾乎都是○○五○的成分股。

國安基金規模有五千億元，台股上周崩跌雖然市值大蒸發，但至十一日仍有六十二點八兆元，相較國安基金二○○○年第一次進場護盤時，台股市值僅八兆多，現在五千億元的基金規模顯得蒼白無力，未來有機會擴大規模至一兆元。

法人指出，國安基金宣告護盤已提振市場信心，以往國安基金宣告護盤後一周，台股全數強彈，彈幅達百分之一至百分之十四，平均反彈幅度百分之六；宣告後一個月台股上漲機率則是百分之七十五，等於是宣布護盤後一個月，都可視為股市安全期。尤其一個月後，又剛好遇上總統賴清德就職一周年前夕，股市表現也是民眾評分執政績效的重要依據。