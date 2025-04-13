台美關稅談判觸及3議題 賴總統：過程順利

行政院經貿談判辦公室證實，台美雙方已於台北時間周五晚間進行視訊會議；行政院長卓榮泰昨天到彰化出席產業座談會時表示，雙方就「台美對等關稅」、「非關稅貿易障礙」、「出口管制」等多項經貿議題交換意見，基於國際慣例不便透露太多細節，但已為更有效、雙方共贏的談話建立基礎。

賴總統：雙邊談判過程順利

賴清德總統昨出席扶輪社地區年會活動，他在演說中提及，美方將台灣、以色列都列為第一批談判國家，台美雙邊已就關稅議題進行談判，「過程順利」。卓榮泰說，視訊談判結果是「健康的，令人欣慰」。

金管會：股市限空令再一周

此外，為了穩定國內投資市場，金管會昨天日宣布，股市限空令再實施一周，包括限縮借券賣出數量、提高融券保證金成數至百分之一百三十，以及放寬抵繳信用交易應補繳擔保品範圍，三項穩定股市措施延長到至四月十八日止。

賴總統說，當前所有國際形勢有很多挑戰，沒有想到美國總統川普會在這麼快的時間內，就提出對等關稅政策，衝擊台灣，也影響了全世界。只要朝野合作，全國團結、共同因應，一定可順利度過難關。

賴總統表示，台灣外銷一年大概四千多億美元，銷往美國其實只占百分之二十三點四。換句話說，百分之七十六的商品是銷往美國以外的地區，大家要面對美國對等關稅的衝擊，但不用太恐慌，台灣的經濟產業韌性已經存在。

賴總統表示，談判小組已經成立。另外，台灣將擴大對美採購，降低貿易逆差，擴大對美投資，深化台美產業及經貿合作，積極解決存在多年的非關稅貿易障礙，同時解決美國關切多年的高科技產品出口管制、低價傾銷的洗產地問題。

卓揆：美不僅關注貿易逆差

行政院長卓榮泰出席彰濱廠商座談時，強調政府面臨美國關稅衝擊已有良好的應變方式。記者黃仲裕／攝影

卓榮泰表示，台美談判中，美方不僅關注貿易逆差、如何再工業化、排除非關稅貿易障礙，也非常在意台灣或其他國家為中國洗產地，導致中國產品違規轉運到美國及其他國家；他已向全國業者呼籲，站在先進聯盟貿易秩序的國家中，台灣要肩負起反傾銷、反洗產地運動責任，ＭＩＴ（台灣製）絕不能有ＭＩＣ（中國製）在裡面。

經貿辦：期待近期後續協商

美國貿易代表葛里爾周五接受訪問時透露，將與台灣、以色列就關稅問題進行對談。經貿辦昨透過新聞稿表示，我方經貿談判團隊與美國相關官員已於十一日進行視訊會議，雙方期待近期內進行後續協商，共同建構台美間強健穩固的經貿關係。

但對於雙方談判的官員層級、會議長度及議題等細節，經貿辦表示，基於台美雙方默契，對於會談相關細節，沒有進一步說明。

經貿人士分析，貿易談判雙方舉行第一次會議，究竟是程序性地設定議題，或是直接切入內容交涉並無一定慣例，端看每次的議題與當下情況。不過，如今面對不按牌理出牌的川普政府，「過去的談判經驗恐怕都沒用了」。