880億支持方案 延後一周公布

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

行政院長卓榮泰昨（12）日表示，進行傾聽之旅重要目的就是要了解產業界目前困難，陸續聽見產業界聲音後，更有信心與底氣將方案調整的更完備，因此將與各部會商量得更周延，在美對等關稅暫緩實施的黃金時間，延後一周公布880億元支持方案。

行政院接續桃園首場產業傾聽之旅，昨日舉行產業傾聽之旅第二站彰化座談會。卓榮泰前往彰濱鹿港產業園區出席座談會時表示，「積極的應變、穩健的交涉、將來有效率的執行」一直是面對美國關稅調整設下的原則，代表團已與美方視訊會議，其中針對對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制等議題交換意見，我方會秉持「爭取國家利益、維護產業國際競爭力」的兩大核心原則，持續與美方交涉。

卓榮泰表示，在美方公布對等關稅政策前，已先針對10%、20%至30%之間不同關稅稅率進行研判、分析及試算，也設定若干標準，但美國總統川普美東時間2日宣布我國關稅稅率32%，已超出原先設算最高標準。

由於超出原先設算，各部會利用一天時間重新設算與升級，就提出橫跨四個部會的「九大面向、20項措施、880億元」支持方案，原預計14日向社會大眾公布，但考量美方宣布對等關稅暫緩實施90天，對國內產業造成的損害可能非立即且明顯存在，因此延後一周公布。

川普 關稅

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