力挺880億元支持方案 卓揆：從產業可能受困層面出發

行政院長卓榮泰12日表示，政府所提出的880億元支持方案，是從產業可能受困層面出發，據此提出政府各項協助措施積極應變，這與以往因應施政需要而編列預算的情形是截然不同，而一旦各項協助措施定案後，就考驗政府的執行力，同時政府也將提出相關特別條例，並編列特別預算，未來有賴所有立法委員給予支持，共同解決臺灣所面臨的難關。

卓榮泰前往彰濱鹿港產業園區出席彰化產業座談會時，被問到針對外界提出880億元預算是否編列不足或政府是否大撒幣等質疑。他特別回應駁斥，在特別條例及特別預算尚未通過前，為解決產業及民眾所遭遇之困難與損失，請各部會先以既有公務預算移緩濟急，如各部會預算仍有不足，行政院將適時動用第二預備金，或運用信保基金、就安基金、農損基金及農發基金等經費支應。

針對彰化縣王惠美縣長建議行政院成立美國加徵關稅訊息揭露平臺，以及研擬臺商回流因應方案一事，卓榮泰表示，目前行政院已指示各部會開設專人負責的190條服務專線，務必讓有需要的企業或民眾可以透過專線獲得即時、正確且清楚的資訊；同時，今年5月1日開始申報繳納的營利事業所得稅及綜合所得稅，申報期間將延長一個月至6月底，期盼在最關鍵的時候，緩解國人心理壓力。

至於臺商回流因應對策方面，卓榮泰指出，未來在中國大陸或南向國家投資的臺商朋友，可能會有意回臺或到美國、歐洲等地設廠，政府對於回臺投資的企業都非常歡迎，將一併解決國內水、電、土地、人才、人力等問題，除了由勞動部全面規劃相關政策，提升勞動市場所需人力外，針對能源部分，卓榮泰強調，臺灣到2032年前供電都安全無虞，未來也會採取開放態度持續研究新的能源技術，確保國內能源結構更安全穩定。

卓榮泰抵達後，首先觀看賴總統「產業之旅」影片，接續分別聽取經濟部產業發展署署長邱求慧說明「美國關稅政策對我產業影響及因應對策」簡報，以及財政部部長莊翠雲說明相關金融支持、降低業者行政成本、租稅優惠、租稅協助等措施。致詞結束後，卓榮泰與各產業界代表進行意見交流，傾聽與了解業界心聲與需求，並於會後逐一與各產業代表握手致意。