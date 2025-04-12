台美關稅談判…卓揆曝美關注中國洗產地 籲企業反傾銷
民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天在新竹登場。行政院長卓榮泰強調，昨天台美雙方的談判團隊，也展開第一次視訊會議，開始談判工作，這次談判中，美方不僅關注貿易逆差、如何再工業化，也非常在意台灣或其他國家成為中國洗產之地。
面對美國對等關稅，卓榮泰表示，4月3日政府團隊都緊盯美國宣布什麼樣的關稅政策，過去就從10%至20%、20%至30%都做很多試算與分析，美國最後卻宣布32%，行政院並非沒想到，但跟日韓比起來比較高，所以要改變策略，用一天時間升級產業支持方案，從原定560億提高到880億。
卓榮泰指出，在這次談判中，美方不僅關注貿易逆差、如何再工業化，更關心藉此解決「非關稅貿易障礙」，也就是雙方進口間的條件，讓進口無法順暢，這在工、農業間都存在。
「其中美方很在意台灣或其他國家成為中國產品的洗產地，導致中國的產品違規轉運到美國及其他國家」，卓榮泰表示，他已向全國的業者呼籲，站在先進聯盟貿易秩序的國家中，台灣一定要肩負起反傾銷、反洗產地運動，希望經過台灣出口的產品，都是台灣國人努力的結晶，MIT絕對不能有MIC在裡面，要擦亮招牌、打擊冒牌，讓台灣在全球布局中更具競爭力。
關於洗產地，卓榮泰說，政府已注意到，當中國產品因高關稅無法進入美國時，就會四處流竄，可能流竄到南向國家，甚至更容易流竄到台灣國內、打擊國內產業，讓台灣在很多產品上面臨不安全、不合格的考驗。政府也會啟動更嚴格的反傾銷調查，絕不允許中國低價產品打擊台灣的產業。
除了反傾銷和反洗產地，卓榮泰表示，很多出口也要管制，台灣是高科技領先國家，高科技產品中，有許多機密且非常重要的產品，不能通過任何管道流到中國去。
卓榮泰說，台灣廠商向布局世界，但有一些不法之徒會將經過正當途徑獲得的機密產品悄悄送到中國去，政府會嚴禁這樣的行為，未來對國內廠商的出口管制，將與世界站在同一標準，讓台灣成為世界的一份子，讓大家相信台灣的產品和經濟是安全的。
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