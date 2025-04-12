台美啟動對等關稅談判 卓榮泰：產業之旅後微調支援方案

民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天在新竹登場。行政院長卓榮泰報告，目前美國對等關稅暫時有90天黃金時間，但行政團隊沒有休息，已把9大面向、20項措施擺在國人面前，昨天台美雙方的談判團隊，也展開第一次視訊會議，開始談判工作。

卓榮泰指出，這幾年以來，台灣對美國的出口成長翻倍，對南向國家的成長超過6成，對歐洲國家的出口也成長5成。同時對中國的出口占比率已降到20年來最低，基於國家經濟安全、全世界貿易秩序，台灣對中國的出口只會再降低。

卓榮泰指出，過去9年台灣努力讓台商離開中國大陸，去到南向國家，或是讓台商回流，很慶幸台灣跟大多數的國家一樣，暫時維持10%的美國基礎關稅，而不是145%的中國關稅。

卓榮泰指出，雖台灣經濟體質相當健全，目前美國對等關稅也暫時有90天的黃金時間，但行政團隊沒有休息，已把9大面向、20項措施擺在國人面前，昨天台美雙方的談判團隊，也展開第一次視訊會議，開始談判工作，希望透過雙邊持續交涉，用穩健的態度，提出未來我們在美國大市場中，要如何大採購、大貿易、大投資，讓整個貿易的平衡能夠維持下去。

卓榮泰說，台灣對美國電子產業、資通訊產業、金屬鋼鐵產業以及運輸車用零元件、機械產業輸出非常多，任何關稅調降，對產業經營和經濟都影響非常大。不只工業，農業如蝴蝶蘭、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀，甚至鱸魚等出口，都會受到很大的衝擊，但是政府一定會照顧農民，依照國家最高需求、最高利益談判。

卓榮泰強調，利用這90天，政府會把國家的基本利益拿出來談，希望透過穩健交涉的方式，讓台灣維持產業競爭力，總統賴清德以及行政院團隊，都已啟動產業之旅。像昨天他就到台中、前天到桃園，今天也到彰化，明天會到高雄跟屏東，跟不同的業者接觸、聽取不同的聲音。

卓榮泰表示，產業之旅後，政府會微調支援方案，落實到每個產業目前最需要的面向上，未來在9大面向、20項措施、880億的支持方案當中，會依照產業界的建議、國人的需要來微調，希望在最快的時間內，用特別條例向立法院來審議，同時讓立法院通過特別預算，用特別預算來支援所有產業。