閣揆彰濱產業傾聽之旅 彰縣長提兩建議當場獲得這樣回應

行政院長卓榮泰今參加彰化產業座談會，縣長王惠美建議政府應隨時揭露最台美談判的議題和進度，並對二林精密園區、接管明道大學等開發計畫盡快定案；卓榮泰說，將在合理狀況下公布談判資訊，也會全面規畫產業回台的問題。

卓榮泰展開產業傾聽之旅，今到彰濱鹿港產業園區服務中心聽取產業界意見。王惠美提出兩項建議，一是希望行政院成立美國加徵關稅訊息揭露平台，讓產業界和民眾第一時間能同步掌握美方政策，並且隨時知道政府的最新應變計畫和輔導方案，甚至是未來與美方的談判議題與進度都應即時揭露，透過資訊公開讓民眾安心。

第二項建議為因應這次的關稅戰，預期未來會有更多台商回流，需要更多設廠土地，產業轉型與技術升級的需求也會日益迫切，縣府提出的二林精密園區開發計畫、接管明道大學計畫，希望行政院能協助盡速定案，畢竟因應關稅戰不單是中央的事，也是地方該做的事，建請中央與地方合作，「雙人齊心，其利斷金」，讓縣市政府作行政院最堅強的後盾，一起輔導業者克服關稅戰的挑戰。

卓榮泰說，台美貿易關稅視訊會議內容和結果，依國際慣例和默契不便公開，地方政府和產業界想了解，政府會在合理的部分及狀況下，向國人說明資訊。

他表示，在中國大陸和南向的台商若想移回台灣，甚至有能力者想去美國、歐洲等國家投資或移到邦交國，賴清德總統已談到台灣水、電、土地、人才、人力和能源的問題，勞動力方面會請勞動部全面規畫，電力方面2030年到2032年台灣供電無虞，任何能源的進一步新技術，政府都採開放態度來接觸、研商及取得相關技術在國內發展，確保能源結構安全穩定。

對於王惠美積極爭取的二林精密園區開發計畫，及接管已退場的明道大學校舍成立AI產業園區計畫，卓榮泰未當場回應。