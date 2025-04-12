賴總統：沒想到川普這麼快提對等關稅 昨台美談判順利

針對美國對等關稅，賴清德總統今天表示，沒有想到美國總統川普會在這麼快的時間內，就提出對等關稅政策，衝擊了台灣，也影響全世界；賴總統強調，台灣跟以色列為第一批談判的國家，而在昨晚也已進行談判，過程順利。

賴總統下午出席「國際扶輪3523地區地區2025年地區年會開幕式」並發表講講，賴總統說，在當前所有的國際形勢當中，有很多挑戰，大家比較常提到的，第一個是國際情勢的快速發展。「我們大概沒有想到川普總統會在這麼快的時間內，就提出對等關稅政策，衝擊了台灣，當然也影響了全世界」。

賴總統說，第二是集權、威權主義也持續的集結擴張，在地緣政治或世界和平穩定上，是一大挑戰。第三則是淨零轉型，又或者是數位轉型的挑戰。

賴總統說，台灣不管面對各種挑戰都應積極面對，吃苦當作吃補，這個是台灣精神。台灣要把握機會，所以當面對淨零轉型的時候，要全力發展低碳經濟；面對智慧轉型時，要善用產業優勢，推動數位轉型，讓台灣成為人工智慧島；當危險國家集結的時候，除了強化國家的力量，也要跟友盟國家合作，不僅能促進台海的和平穩定，在產業上，也可以建立非紅供應鏈的關鍵地位。

面對美國對等關稅政策，賴總統說，只要朝野合作，全國人民共同團結，共同因應，一定可以順利的度過難關；當然也不能夠掉以輕心，「我們必須要嚴謹面對，步步為營，才能夠降低衝擊」。

賴總統表示，周四行政院長卓榮泰院長到桃園，周五他到台中，今天卓榮泰到彰化，跟不同產業進行座談，希望聽取業界的意見，然後將衝擊降到最低。美國已經公布，台灣跟以色列為第一批談判國家，而在昨晚也已進行談判，過程順利。

賴總統說，我國談判小組已成立，將擴大對美採購、降低貿易逆差、擴大對美投資、深化台美產業及經貿合作、積極解決存在多年的非關稅貿易障礙，同時也解決美國關切多年的高科技產品出口管制和低價傾銷的洗產地的問題。

賴總統也提及台灣經濟與股市，他表示，上市櫃公司的獲利很亮眼，從2021年開始，每年獲利都在三到四兆元；2024年的獲利約為4.05兆元，今年預估達4.5兆元，有機會創新高，「但當然，這還沒把川普提出的對等關稅政策評估在內」，今年的獲利能否如預期，可能還要觀察調整的結果。