美關稅衝擊 環長：減碳不走回頭路、擬方案助企業

美國擬對台課徵高額對等關稅，國內產業可能受衝擊，環境部長彭啓明今天說，針對高碳排產業遇困難，正跟政院討論方案協助，包含給予租稅優惠等，「減碳不走回頭路」。

美國日前宣布對台課徵32%對等關稅，後雖決議暫緩90天實施，在此期間僅實施10%的對等關稅，但因關稅政策仍有高度不確定性，彭啓明今天在民視新聞觀測站專訪中表示，台灣淨零減碳目標不會有任何改變，但仍須考慮這波關稅帶給產業的衝擊。

彭啓明表示，台灣開徵碳費，高碳排產業面對對等關稅確實遇到一些困難，目前已經在跟行政院討論方案盼能協助業者，像是業者若已經從事減碳工作，也許能考慮給予賦稅優惠、減輕其負擔。

彭啓明說，淨零目標是幫助台灣綠色轉型的好機會，過去台灣是生產製造大國、確實很耗能，雖然達成目標很辛苦，但會想盡辦法來幫助企業，讓他們搭上綠色轉型的便車，未來當經濟好轉時，相信台灣會更強壯。

彭啓明強調，淨零目標不會走回頭路，但達成的時間點是否要有變化或是要因應企業實際狀況等，這都是要列入考慮的，會立刻去了解排碳大戶的狀況、聽聽他們的意見，政府一定會做企業的後盾。